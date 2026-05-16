EXCLUSIV Rapid s-a hotărât! Ce se întâmplă cu Olimpiu Moruțan

Rapid visa la titlu la începutul acestui sezon.

  Olimpiu Moruțan a fost adus cu mare fast la Rapid.

În acest moment cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Olimpiu Moruțan, care a mai jucat în România pentru FCSB, ”U” Cluj și FC Botoșani, a semnat, în iarnă, cu Rapid un contract valabil până în 2027.

Sosit în ianuarie în Giulești, Moruțan nu a reușit să se impună, momentan, ca un fotbalist decisiv, având doar trei pase decisive și un gol în cele 17 meciuri în care a evoluat.

Rapid încă mai speră în Olimpiu Moruțan

Mijlocașul Olimpiu Moruțan, în vârstă de 26 de ani, a fost mutarea de impact a Rapidului din perioada de transferuri de iarnă. Internaționalul român nu a reușit, însă, să fie decisiv momentan, iar așteptările se prelungesc pentru stagiunea următoare.

Clubul din cartierul Giulești a făcut un efort financiar considerabil pentru a-l aduce sub comanda lui Costel Gâlcă, anumite voci din spațiul public indicând că are un salariu lunar de aproximativ 40.000 de euro. Așteptările sunt mari de la Moruțan, în special de la suporteri, dar poate că mijlocașul va arăta altceva din vară, după pregătirea premergătoare sezonului 2026-2027 de Superliga României.

Din informațiile Sport.ro, anumite voci din club remarcă efortul financiar făcut pentru aducerea lui Moruțan, care în momentul venirii era un nume rostit des când venea vorba de contribuțiile pe care le pot avea anumiți jucători în faza play-off-ului.

Mijlocașul Olimpiu Moruțan ar putea arăta mai bine după pregătirea de vară

Acest lucru nu s-a întâmplat în cazul lui Moruțan, dar se pare că Rapid nu ia o decizie pripită în privința mijlocașului. În ciuda dezamăgirii din jurul echipei, care spera să cucerească măcar un trofeu în acest sezon, se judecă și din perspectiva ediției următoare de campionat, iar Moruțan va primi, la cum indică sursele Sport.ro, o șansă în plus la Rapid.

Se așteaptă numirea noului antrenor, care ar putea să știe să îl pună în valoare pe mijlocaș și fie decisiv pentru echipă, să facă diferența atunci când e nevoie de un plus, în special în meciurile derby.

Rapid consideră că Moruțan poate fi un fotbalist care să ridice ritmul echipei, să aibă evoluțiile premergătoare accidentării din urmă cu mai bine de un an, când juca în Turcia.

