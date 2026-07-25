Lincoln City, nou-promovata din Championship, l-a transferat pe internaționalul român pentru trei milioane de euro, sumă la care se va adăuga și un procent de 15% dintr-un viitor transfer.

Radu Constantea anunță că U Cluj va transfera un alt fundaș

În vara acestui an, Universitatea Cluj a achitat clauza de cumpărare a lui Andrei Coubiş, care a fost integralist în prima manşă a dublei cu Dinamo Kiev.

Acum, U Cluj se gândește să aducă un fundaș central pentru a acoperi ”gaura” lăsată de plecarea lui Andrei Coubiș.

”Încercăm să aducem un înlocuitor. (n.r. Ținta e din campionatul intern?) Avem discuții cu mai mulți jucători pentru acest post de fundaș central, sperăm să se materializeze cât mai rapid o mutare”, a spus Constantea, la iamsport.ro.

U Cluj, în această perioadă de mercato

Antrenor - Cristiano Bergodi (confirmat)

Veniri - Andrei Coubiș (Sampdoria / 150.000 euro), Alibek Aliev (CFR Cluj / gratis), Marius Ștefănescu (Konyaspor / gratis), Pedro Pinho (GD Chaves / gratis), Neofytos Michail (Pafos FC / gratis), Florent Poulolo (UTA Arad / gratis), Friday Adams (FC Botoșani / gratis), Goodnews Ibuchi (Gloria Bistrița / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Raji Ayomide (Olimpia Satu Mare), Iustin Chirilă (CSM Reșița), Luca Nagy (SCM Zalău), Denis Moldovan (CS Dinamo), Tobias Horn (Sănătatea Cluj), Ioan Bârstan (Hermannstadt), Eduard Moga (CS Tunari), Tudor Pojar (Poli Iași), Antonio Suciu (Ceahlăul), Ștefan Opriș (Poli Iași), Alin Techereș (Sepsi), Alexandru Bota (FC Botoșani), Quadri Taiwo (CSM Reșița)

Plecări - Edvinas Gertmonas (Servette Geneva / gratis), Tudor Pojar (Olimpia Satu Mare / gratis), Andrej Fabry (Corvinul / gratis), Răzvan Oaidă (UTA Arad), Ștefan Opriș (Dinamo / gratis), Andrei Artean (Știința Poli Timișoara / gratis), Jasper van der Werff (FC Aarau / gratis), Alin Toșca (contract încheiat), Alessandro Murgia (contract reziliat), Omar El Sawy (Rapid / împrumut expirat), Alexandru Bota (FC Bihor / împrumutat), Antonio Suciu (Gloria Bistrița / împrumutat)