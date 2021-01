"Oferta lor a depasit-o pe cea a lui Stanciu!" Parma insista pentru starul lui Becali! Anamaria Prodan a oferit toate detaliile mutarii: "Nu stiu de ce vorbeste Giovanni Becali!"

Dennis Man (22 ani) face cel mai bun sezon al carierei, iar cluburile se bat pe semnatura sa.

Starul FCSB-ului este golgheter in Liga 1, cu 14 goluri reusite in 17 meciuri jucate. Man are si 6 pase de gol in campionat in acest sezon, motiv pentru care marile cluburi se lupta pentru a-l transfera.

Cea mai importanta oferta pe care Becali a primit-o recent pentru jucatorul sau este de la Parma. Desi italienii au oferit 10 milioane de euro, patronul nu e dispus sa renunte la cel mai bun fotbalist al sau pe o suma mai mica de 15 milioane de euro.

Parma insista pentru Man, in ciuda refuzului lui Becali, motiv pentru care la cele 10 milioane au adaugat 2.5 milioane de euro sub forma de bonusuri, anunta Gazeta Sporturilor.

Agentul jucatorului, Anamaria Prodan, a vorbit despre oferta Parmei pentru Man si a profitat de ocazie pentru a-l critica pe Giovanni Becali, care a vorbit despre plecarea lui Man in presa.

"Am citit in ultimele zile unele declaratii ale lui Giovanni Becali, referitoare la transferul lui Dennis Man la Parma.. Nu stiu de ce vorbeste Giovanni Becali si in calitate de ce! Parma este un club foarte, foarte serios care a facut o oferta oficiala foarte, foarte, foarte buna. Patronul Stelei nu este de acord cu sumele!

Nu s-a pus problema de plata in 5 ani. Sunt manageri care aud despre oferte si vorbesc la televizor sau in media. Eu nu vreau sa vorbesc despre oferte decat cand semnam oficial. Dar este pacat sa aruncam cu vorbe doar sa ne bagam in seama mai ales cand vine sa vorba, repet de un club mare ca Parma.

Eu am vorbit cu patronul Stelei si stiu ce doreste. Incerc sa rezolv cum a cerut el. In rest nu mai ascultati la raspandaci care vin sa se urce in primul avion sa viziteze Parma. Toate aceste discutii fac rau in negocieri si cu cat apar mai multe poate cadea acest transfer. In momentul asta lucram si speram sa definitivam acest transfer foarte mare pentru fotbalul romanesc. Oferta Parmei a depasit-o cu mult pe cea a lui Stanciu. Vedem ce rezolvam in perioada urmatoare", a spus Anamaria Prodan pentru Gazeta Sporturilor.