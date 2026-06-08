Instalată în San Diego, California, pentru a se pregăti pentru Cupa Mondială (11 iunie - 19 iulie), echipa naţională a Elveţiei trebuie să se confrunte cu prezenţa şerpilor în jurul bazei de antrenament, transmite News.ro.

Cantonamentul Elveției din California, înconjurat de șerpi

Într-o fotografie postată pe contul său de Instagram, echipa elveţiană dezvăluie împrejurimile cantonamentului său, inclusiv un teren de antrenament, o zonă pentru portari, un vestiar, o sală de sport şi, de jur împrejur, o zonă haşurată cu roşu, reprezentând „zona şerpilor”.