FOTO Probleme pentru o națională calificată la Mondial: antrenamente printre șerpi în California

Probleme pentru o națională calificată la Mondial: antrenamente printre șerpi în California CM 2026
SPORT.RO
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Elveţia se confruntă cu o problemă majoră înaintea Cupei Mondiale (11 iunie - 19 iulie). Conform unei imagini postate de echipa naţională pe reţelele de socializare, cantonamentul lor din California este înconjurat de şerpi.

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ElvetiaCupa Mondiala
Din articol

Instalată în San Diego, California, pentru a se pregăti pentru Cupa Mondială (11 iunie - 19 iulie), echipa naţională a Elveţiei trebuie să se confrunte cu prezenţa şerpilor în jurul bazei de antrenament, transmite News.ro.

Cantonamentul Elveției din California, înconjurat de șerpi

Într-o fotografie postată pe contul său de Instagram, echipa elveţiană dezvăluie împrejurimile cantonamentului său, inclusiv un teren de antrenament, o zonă pentru portari, un vestiar, o sală de sport şi, de jur împrejur, o zonă haşurată cu roşu, reprezentând „zona şerpilor”.

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Zona este bine cunoscută pentru numeroasele sale reptile. Tabăra elveţiană este situată în Valea Carmel, unde se găsesc numeroşi şerpi cu clopoţei. New York Post subliniază, de asemenea, că excursioniştii au fost deja muşcaţi în această zonă.

Elveţia urmează să înceapă campania sa la Cupa Mondială împotriva Qatarului sâmbătă (ora 22:00).

Apoi va înfrunta apoi Bosnia şi Herţegovina pe 18 iunie (ora 22:00) şi Canada pe 24 iunie (ora 22:00).

Lotul Elveției pentru CM 2026

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