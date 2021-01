Dennis Man, in PERICOL! "La 25 de ani o sa joace tot in Romania! Lasa-l sa plece!" Gigi Becali, contestat pentru modul in care negociaza transferul golgheterului din Liga 1

Dennis Man (22 de ani) este cel mai bun marcator al campionatului romanesc, cu 14 goluri marcate in 17 partide.

Vasile Miriuta, actualul antrenor al echipei Minaur Baia Mare, este convins ca Dennis Man ar trebui sa se transfere in strainatate cat mai curand.

Ajuns la 22 de ani, Man traverseaza cea mai buna forma a carierei si fostul antrenor de la CFR Cluj sau Dinamo spune ca atacantul ar trebui sa profite de aceasta situatie.

Mai mult, Miriuta crede ca si Gigi Becali greseste in negocierile pentru transfer:

"Nu-i cu nimic de vina el, are un sezon foarte bun. Dar ca sa rezolvi un transfer nu apare in ziare. Eu stiu cum merg lucrurile, ca am fost impresar. Vor sa-i ridice si cota, sa se vorbeasca de el. Are 22 de ani, ar trebui sa se transfere acum.

Dupa aia, e cam greu sa te transferi la un club puternic. Man sigur a avut oferte, dar Gigi Becali cere o anumita suma. O sa ajunga la 25 de ani si o sa joace tot in campionatul Romaniei. Lasa-l sa plece pe 10 milioane de euro si bagi un procent dintr-un viitor transfer", a spus Vasile Miriuta pentru Look Sport.

Dennis Man: "Nu stiu de nicio oferta. Oamenii se razbuna pe mine!"

Golgheterul Ligii 1 s-a declarat deranjat de zvonurile care apar cu privire la potentialul sau transfer:

"Nu stiu de nicio oferta, zilnic citesc si eu ce se scrie. Sunt dat la toate echipele din Europa. Nu sunt eu de vina, nu e problema mea asta. Oamenii se razbuna pe mine. Eu imi fac treaba pe teren, nu ma gandesc la transfer acum. Stiu doar ce se scrie prin ziare, dar nu e problma mea, imi vad de treaba, dau tot cat timp sunt aici. Las la o parte transferurile si ce se scrie zi de zi. Vreau sa iesim campioni si vom vedea dupa aceea pe ce drum vom merge", a spus Man dupa FCSB 2-1 Voluntari.