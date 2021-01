Asta ar fi MEGA-LOVITURA anului! Dennis Man, optiune pentru Barcelona lui Koeman?! Starul lui Becali, analizat in presa din Spania: "Ar putea fi bun pentru nevoile catalanilor!"

Dennis Man (22 ani) este in atentia presei din Spania datorita reusitelor incredibile din acest sezon.

Golgheterul din Liga 1 a cucerit lumea cu prestatia sa, motiv pentru care numele sau a fost asociat cu cluburi importante ale Europei. Recent analizat de cotidianul spaniol AS, Man a fost pus in atentia Barcelonei de un site din Catalunia.

Starul lui Becali a surprins cu evolutiile sale, motiv pentru care marile cluburi au intrat pe fir, anunta fcbarcelonanoticias.com.

"Abilitatile sale au facut ca marile cluburi sa isi intoarca atentia spre el, Manchester City al lui Guardiola l-ar putea transfera, iar Monchi il monitorizeaza pentru Sevilla.

In ciuda campionatului modest in care evolueaza, trebuie sa tinem cont de progresul sau din cauza costului redus care ar duce la semnarea sa. Unul dintre cluburile la care ar putea contribui cu calitatile sale ar putea fi Barcelona, care nu are in prezent un atacant fix, desi Man nu evolueaza pe pozitia respectiva, abilitatea sa de a inscrie ar putea fi pozitiva pentru nevoia Barcelonei", anunta sursa citata.

Dennis Man a jucat 17 meciuri in toate competitiile in acest sezon, a inscris tot atatea goluri si a oferit si 7 assist-uri.