"Nu se simte confortabil cu asta!" Ilie Dumitrescu, TRANSANT dupa declaratiile lui Dennis Man! Ce a spus despre starul lui Becali dupa meciul cu Voluntari

FCSB s-a impus cu 2-1 in meciul cu Voluntari!

Ros-albastrii au castigat pe Arena Nationala cu echipa lui Bogdan Andone si s-a distantat din nou in clasament de CFR Cluj si Universitatea Craiova, care insa trebuie sa joace cu Hermannstadt, respectiv Viitorul.

Golgheterul din Liga 1, Dennis Man a raspuns din nou cu gol, dupa ce a deschis scorul in minutul 37, cu un sut din interiorul careului dupa o pasa de la Oaida. Man a vrut sa mai inscrie o data, la penalty-ul obtinut de Tanase in minutul 71, insa capitanul nu a cedat.

La finalul meciului, Dennis Man s-a aratat deranjat de criticile primite din cauza zvonurilor de transferuri cu care numele sau a fost asociat in ultimele zile.

Ilie Dumitrescu l-a laudat din nou pe Man pentru prestatia buna avuta cu Voluntari. Fostul fotbalist a declarat ca il vede pe starul lui Becali capabil sa faca performanta in fotbalul mare.

"E genul de jucator care poate face pasul in fotbalul mare, pentru ca joaca un fotbal total. Are capacitatea sa joace in ambele faze, inseamna foarte mult.

Ca reactie 1 contra 1, Sanmartean era un jucator stralucitor, la fel si Budescu, insa Man are toate calitatile sa faca pasul in fotbalul mare. Se ridica la cerintele fotbalului actual.

Clar ca Man are calitatea asta, scoate foarte usor adversarul din joc, finalizeaza, apare foarte bine la finalizare.

El nu se simte confortabil cu intrebarile legate de oferte. Intr-adevar s-a discutat de foarte multe cluburi interesate de el si nu s-a materializat.

Sunt de acord cu declaratia lui, ca nu el da stirile in ziar, asta asa este, el isi face treaba pe teren", a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.