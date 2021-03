Octavian Popescu si Radu Dragusin la nationala lui Radoi?! Sanmartean nu a ezitat si a dat raspunsul pe loc 

Octavian Popescu si Radu Dragusin sunt 2 dintre jucatorii de pespectiva pe care Romania ii are.

Lucian Sanmartean, manager al loturilor nationale de juniori, considera ca cei doi fotbalisti tineri mai au nevoie de experienta. Fostul jucator in varsta de 40 de ani este unul dintre mijlocasii care a incanatat fotbalul romanesc dupa 1989 si a debutat inca de la varsta mica la echipa Gloria Bistrita, unde evoluau fotbalisti cu experienta.

Mai multi oameni din fotbalul romanesc i-au propus pe Popescu si Dragusin la nationala mare, dar Sanmartean considera ca selectionata U21 este mai potrivita pentru ei, iar anul asta ar trebui sa joace acolo.

"Sunt doi copii inca in formare, care au evolutii bune, dar pentru a ajunge la nationala mare este nevoie de mai mult. Ei au un real talent si vor face parte din echipa nationala in scurt timp. Nu stiu daca este oportun sa fie chemati acum la nationala mare. Cert este ca sunt doi copii de real talent, de perspectiva. Asta inseamna ca fotbalul romanesc are viitor.

Trebuie avut grija de cresterea lor si de expunerea lor. Nu e usor sa fii tanar, sa ai rezultate la echipa de club, si sa vii la nationala. Eu cred ca le trebuie timp. Deocamdata este prematur sa punem pe spatele lor calificari la turnee finale. Trebuie sa aiba continuitate si sa nu se piarda undeva, pe drum.

Pentru anul 2021 i-as vedea la nationala de tineret. Daca acolo vor avea evolutii foarte bune, cu siguranta ca cei care conduc echipa mare isi vor indrepta atentia asupra lor si vor fi selectionati. Eu cred ca mai intai trebuie sa faca pasul la Under 21, unde sunt jucatori de certa valoare. Apoi, daca dovedesc ca pot face pasul la nationala mare ar fi foarte benefic", a declarat Lucian Sanmartean, pentru Realitatea Sportiva.

Potrivit Transfermarkt, Radu Dragusin este evaluat la 800.000 de euro, iar Octavian Popescu la 350.000 de euro.