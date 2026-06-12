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Atacantul francez Kylian Mbappe poate deveni cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale de fotbal, dar starul francez a menţionat că mult mai importantă este câştigarea încă unui trofeu mondial, relatează DPA.

Kylian Mbappe, la 4 goluri de recordul lui Klose

Mbappe a marcat 12 goluri la Mondial şi este la 4 goluri distanţă de atacantul german Miroslav Klose care a reuşit 16 goluri la patru turnee diferite în perioada 2002-2014.

Atacantul lui Real Madrid a câştigat titlul mondial cu Franţa în 2018 şi a jucat finala în 2022, reuşind un hat-trick în finala cu Argentina, pierdută la loviturile de departajare.

„Desigur că vreau să continui să fac istorie. Dar mai important ca orice îmi doresc să mă întorc în Franţa cu un trofeu”, a spus Mbappe pentru reţeaua M6.

„Dacă prin marcarea de goluri şi depăşirea recordului înseamnă că vom câştiga trofeul voi fi primul care va celebra pe Champs-Elysees”, a explicat atacantul francez.

Franţa, printre favoritele la CM 2026

Franţa debutează la Cupa Mondială, marţi, împotriva Senegalului, Irakul şi Norvegia fiind celelalte echipe din grupă.

Franţa se numără printre favoritele la câştigarea trofeului, având în componenţă şi alte staruri precum Ousmane Dembele şi Michael Olise.

Mbappe a spus că obţinerea titlului mondial ar putea reprezenta cel mai bun mod de a-şi lua rămas bun de la selecţionerul Didier Deschamps, care va părăsi banca naţionalei Franţei după 14 ani.

„Cel mai bun mod prin care putem să-i aducem un omagiu este să câştigăm Cupa Mondială, pentru că el iubeşte să câştige”, a spus Mbappe despre Deschamps, care a câştigat Cupa Mondială şi în calitate de jucător în 1998.

Apoi starul francez a adăugat: „Sper că nu va participa din nou cu altă echipă. Voi pune presiune pe el. Am văzut că sunt discuţii despre naţionala Italiei care nu are antrenor. Ar fi teribil acest lucru”.

Agerpres