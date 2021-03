Kevin De Bruyne a povestit momentul cand a fost 'calcat in picioare' de Mourinho! Ce i-a spus portughezul

Kevin De Bruyne este unul dintre cei mai buni mijlocasi din fotbalul mondial.

Belgianul a povestit un moment crucial din cariera lui cand a fost umilit de Jose Mourinho. Chelsea il cumparase de la Genk in 2012, iar la acel moment era considerat unul dintre cei mai talentati fotbalisti din lume. Mijlocasul belgian nu a ramas mult timp la Londra si nici nu a prins foarte multe meciuri in echipa lui Chelsea. Actualul jucator de la City a dazvaluit a luat decizia de a pleca de la echipa dupa o discutie cu antrenorul Jose Mourinho.

"S-a speculat mult pe seama relatiei mele cu Mourinho, dar adevarul e ca am vorbit cu el doar de doua ori. Eu am incercat sa fiu imprumutat pentru ca jucasem doar 3 meciuri. Jose m-a chemat la biroul lui in decembrie. Avea niste hartii in fata si a inceput sa vorbeasca: O pasa decisiva. Zero goluri. 10 recuperari.

Am avut nevoie de un minut ca sa pricep unde duce discutia. El a continuat sa citeasca cifrele celorlati, Willian, Oscar, Mata, Schurrle, de genul 5 assisturi, 10 goluri si tot asa.

Apoi a asteptat sa vada reactia mea, iar eu am spus ca toti cei pe care i-a pomenit jucasera 15, 20 de partide, iar eu doar 3.

A fost extrem de ciudat. Eram sincer. I-am spus apoi ca simt ca clubul nu ma doreste si ca vreau sa joc fotbal, deci mai bine sa fiu cedat in alta parte. A fost cea mai buna decizie sa plec ca sa o iau de la capat. A fost un moment delicat al carierei mele, dar nu mi-am pus niciodata la indoiala calitatile. Au urmat ani frumosi, am ajuns la City, am jucat la Mondiale, e minunat", a povestit jucatorul 'cetanilor'.

Belgianul a ajuns un fotbalist incredibil sub comanda lui Pep Guardiola si a castigat 2 titluri in Premier League, o Cupa a Angliei si de 4 ori Cupa Ligii Angliei.