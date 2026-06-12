Cluburile din Superliga României se pregătesc pentru noul sezon. Rapid l-a numit recent pe banca tehnică pe Daniel Pancu, în locul lui Costel Gâlcă, iar conducătorii clubului giuleștean au promis că îi vor aduce întăriri fostului antrenor de la CFR Cluj.

Victor Angelescu: ”Sunt tatonări pentru Dobre, Petrila și Borza!”

Totuși, se pare că Rapid își poate pierde și mulți jucători importanți.

Victor Angelescu a dezvăluit că, în momentul de față, giuleștenii poartă discuții pentru trei dintre jucători: Alexandru Dobre, Claudiu Petrila și Andrei Borza.

”Despre plecări, la Dobre sunt tatonări, la Petrila, Borza, dar nimic concret. Am refuzat o ofertă pentru un alt jucător, nu unul dintre aceștia trei. Era prea mică față de valoarea jucătorului și am refuzat-o.

E abia începutul campaniei, vor fi și veniri, și plecări. E clar că trebuie să facem schimbări în lot. Dacă vor veni 5-6 jucători, atunci vor pleca alți 5-6”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.