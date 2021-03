Americanii sunt INCANTATI de transferul lui Matan! Clipul SPECTACULOS de prezentare pe care i l-au facut fostului fotbalist al Viitorului

Campioana din 2020 din Statele Unite l-a prezentat deja oficial pe mijlocasul ofensiv in varsta de 21 de ani care a jucat 22 de meciuri in acest sezon de Liga 1 pentru Viitorul, reusind sa inscrie un gol si sa ofere 6 pase decisive.

Americanii sunt convinsi ca dau dat lovitura odata cu transferul internationalului de tineret. Presedintele echipei aflate in acest moment pe locul 3 in Major League Soccer a avut numai cuvinte de lauda la oficializarea transferului lui Matan, despre care a spus ca este "un jucator promitator, cu abilitati tehnice, dribling si capacitate de a juca pe ambele parti ale terenului".

Mai mult, americanii i-au facut lui Alexandru Matan un clip de prezentare demn de un mare fotbalist, in care scoate in evidenta capacitatea sa de a dribla.

D Y N A M I C#Crew96 pic.twitter.com/CMT64deEGq — Columbus Crew SC (@ColumbusCrewSC) March 8, 2021

Viitorul ar urma sa primeasca suma de 1.5 milioane de euro in schimbul lui Matan, in contextul in care fotbalistul este evaluat in acest moment de site-urile de specialitate la 850.000 de euro.

Alexandru Matan a jucat 7 meciuri la nationala U21 a Romaniei si a inscris un gol in meciul cu Malta de la Ploiesti, castigat de 'tricolorii mici' cu 4-1.