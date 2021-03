Sepsi - Chindia Targoviste, LIVE TEXT de la ora 17:30 | Lupta intensa pentru un loc in playoff! Echipele probabile

16:46

SEPSI - CHINDIA TARGOVISTE

Primul meci al zilei le pune fata in fata pe Sepsi si Chindia Targoviste.

Dupa 25 de etape, Sepsi este pe locul 4 in clasamentul Ligii 1, cu 40 de puncte, in timp ce Chindia se afla pe locul 8, cu 32 de puncte.

Covasnenii sunt neinvinsi de 8 etape in campionat, reusind doua victorii, cu Astra (4-1) si FC Hermannstadt (2-1), si 6 remize, in compania celor de la Viitorul (3-3), FC Voluntari (2-2), Poli Iasi (3-3), Dinamo (0-0), FC Arges (1-1) si Academica Clinceni (0-0).

De cealalta parte, in ultimele 8 runde ale Ligii 1, echipa lui Emil Sandoi a obtinut doua victorii, cu Academica Clinceni (2-1) si Universitatea Craiova (1-0), si doua remize, in compania celor de la FC Hermannstadt (1-1) si UTA Arad (1-1), in celelalte 4 meciuri fiind invinsa de CFR Cluj (0-1), FC Botosani (2-3), Gaz Metan (0-1) si FCSB (0-1).



In meciul tur, formatia lui Leo Grozavu a castigat in deplasare cu scorul de 2-1, golurile victoriei fiind inscrise de Aganovic si Achahbar.



Partida dintre Sepsi si Chindia Targoviste este programata de la ora 17:30 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.





Echipele probabile:

Sepsi Sf. Gheorghe: Niczuly - Deligiannidis, Ninaj, Mitrea, Stefanescu - Eder, Vasvari, Aganovici - Golofca, Safranko, Petrila

Chindia Targoviste: Aioani - Capusa, Pitian, Celea, Dinu - Negut, Dulca, Iacob, Dumitrascu - Costea, Florea