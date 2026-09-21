Nuno Campos, ofertat de o echipă din preliminariile Champions League: „S-a vorbit”

Nuno Campos, ofertat de o echipă din preliminariile Champions League: „S-a vorbit” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Nuno Campos a avut pe masă o ofertă de la o echipă care s-a aflat în preliminariile Champions League.

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Dinamo are un start de sezon fantastic cu Nuno Campos pe bancă și este lider în Superliga cu 23 de puncte după primele zece etape.

Antrenorul portughez este lăudat pentru felul în care joacă echipa bucureșteană în acest moment.

Nuno Campos, ofertă de la o echipă care a evoluat în preliminariile Champions League 

Nuno Campos a mai fost dorit de o echipă înainte să ajungă la Dinamo, dar în cele din urmă a ales să vină la echipa din „Ștefan cel Mare”.

Antrenorul portughez s-a aflat pe lista lui Gyor, echipă care a jucat în preliminariile Champions League și a fost eliminată din primul tur de echipa Vikingur Reykjavik din Islanda.

Conform ProSport, portughezul ar fi fost tentat de oferta maghiarilor la care se află jucătorii români Ștefan Vlădoiu, Paul Anton, Efraim Bodo și Claudiu Bumba, dar Dinamo a plusat cu încă 100.000 de euro.

Andrei Nicolescu a vorbit despre felul în care s-au desfășurat negocierile pentru aducerea lui Nuno Campos.

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„Cu puțin timp înainte de a semna, s-a vorbit cu acționarii. Și informația asta a apărut (n.r. că vine Nuno Campos la Dinamo). E mult mai bine să rămână lucrurile în interior până se finalizează.

Am avut o problemă financiară ulterioară, în momentul în care ar fi trebuit să fie închise lucrurile! Acela a fost momentul de tensiune mai mare.

Discuțiile cu Mister (n.r. Nuno Campos) au fost extraordinare. Am primit și informațiile de care aveam nevoie ca să ne dăm seama că este opțiunea care ne trebuie.

Probabil, a primit și el informații care l-au făcut să aleagă să vină aici. De la început am știut că avem aceeași viziune apropo de ce ne dorim să construim și el și noi”, a spus Andrei Nicolescu.

Ce urmează pentru Dinamo

După victoria din etapa a 10-a din SuperLiga, pe jucătorii lui Dinamo îi așteaptă o perioadă de pauză. Confruntarea internă va fi pusă pe pauză, în condițiile în care în următoarele săptămâni vor avea loc meciurile echipelor naționale.

Următorul meci al „câinilor” este programat pe 9 octombrie, când se vor deplasa la Sfântu Gheorghe, pentru duelul cu Sepsi.

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