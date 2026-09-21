Nuno Campos, ofertat de o echipă din preliminariile Champions League: „S-a vorbit”

Dinamo are un start de sezon fantastic cu Nuno Campos pe bancă și este lider în Superliga cu 23 de puncte după primele zece etape.

Antrenorul portughez este lăudat pentru felul în care joacă echipa bucureșteană în acest moment.

Nuno Campos, ofertă de la o echipă care a evoluat în preliminariile Champions League

Nuno Campos a mai fost dorit de o echipă înainte să ajungă la Dinamo, dar în cele din urmă a ales să vină la echipa din „Ștefan cel Mare”.

Antrenorul portughez s-a aflat pe lista lui Gyor, echipă care a jucat în preliminariile Champions League și a fost eliminată din primul tur de echipa Vikingur Reykjavik din Islanda.

Conform ProSport, portughezul ar fi fost tentat de oferta maghiarilor la care se află jucătorii români Ștefan Vlădoiu, Paul Anton, Efraim Bodo și Claudiu Bumba, dar Dinamo a plusat cu încă 100.000 de euro.

Andrei Nicolescu a vorbit despre felul în care s-au desfășurat negocierile pentru aducerea lui Nuno Campos.