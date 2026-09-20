Farul a început bine partida, însă Dinamo a deschis scorul prin Raul Opruț, iar Mărginean a făcut 2-0 înainte de pauză. La vestiare, Alibec a primit cartonașul roșu după conflictul cu Opruț. Dinamo a mai marcat de două ori după pauză și a revenit pe primul loc în Superliga, cu 23 de puncte.

„E la cald și nu vreau să vorbesc, după să-mi pară rău. Mai bine să treacă 2-3 zile”, a spus Sabău despre incidentul în care a fost implicat Alibec.

Ioan Ovidiu Sabău despre Suedia - România + favoritele la titlu în Superliga

Sabău a fost întrebat și despre lupta la titlu. Antrenorul Farului o vede pe Dinamo printre favorite. Tehnicianul a nominalizat apoi Universitatea Craiova, Rapid, Universitatea Cluj și FCSB.

„Am început bine, am controlat, am avut 3 situații clare, am luat deciziile proaste. După care, sigur, am avut acea lovitură liberă, destul de ușor au plecat, execuție bătută bine pe spațiul liber, așa se joacă. A venit acel gol, după care 2-0 pe contraatac. A venit acea eliminare și după, sigur, am încercat să nu luăm multe. Dinamo e o echipă dinamică, tehnică, în inferioritate numerică e foarte, foarte greu să joci.

Să se respecte pe ei ca jucători, să aibă demnitate, să alerge, să joace, dar să nu abandonăm, să nu cedăm. Asta le-am cerut.

E greu de digerat, ai luat 4, cred că am avut mult curaj să jucăm astăzi, am avut posesia în unele momente, i-am pus în dificultate, am avut și acel contraatac. Am avut și acea situație cu Denis (n.r. - Alibec), decizie luată destul de greșit. Sigur, dacă nu înscrii... ați văzut și ocaziile pe care le-am avut, puteam să înscriem și noi 1 sau 2 goluri astăzi. În prima repriză cred că, cu altă stare, cu mai multă hotărâre de a da la poartă și să nu dăm în minge destul de ușor, cred că poate am fi putut înscrie, să avem noi 1-0.

E o problemă de pregătire fizică. Au venit și acum 2 atacanți care sunt nepregătiți, nu au meciuri, am și programat 3 meciuri amicale cu echipe de Liga 2. 3 zile eu cred că sunt suficiente, nu sunt motive să ne luăm o săptămână. Sunt foarte mulți jucători noi și așa am considerat că este suficient să avem 3 zile de odihnă și după să ne întoarcem la muncă cu entuziasm, după un meci pierdut cu 4-0.

(n.r. - pronostic cu Suedia) Adversari care pleacă cu prima șansă. Asta e părerea mea. Probabil Gică nu e de acord. Trebuie să ai o stare fizică bună. Jucătorii să fie în formă, ei să prindă o zi așa și așa, tu să prinzi o formă bună să te bați de la egal la egal.

(n.r. - Dinamo e favorită la titlu?) Da, este. Este o echipă bună, a crescut foarte mult. Se vede omogenitatea, jucătorii se cunosc, încep să asimileze foarte bine și acest sistem 4-4-2. Sigur, rămâne Craiova o echipă puternică, Rapid... sunt echipe, și Universitatea Cluj va intra în cursă la ce lot are. E o echipă cu multă experiență, calitate individuală. Am uitat pe cineva? (n.r. - FCSB) Am uitat pe FCSB, să nu se supere cei de acolo. Totuși, au jucători, au investit foarte mult”, a spus Ioan Ovidiu Sabău după meci.