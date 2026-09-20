Dinamo - Farul Constanța, ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro

”Câinii” au șansa de a urca pe primul loc înainte de întreruperea campionatului, în cazul unui rezultat pozitiv în meciul cu Farul Constanța de pe Arena Națională. Va fi primul meci al lui Dinamo în acest sezon pe cel mai mare stadion al țării, ținând cont că acesta a fost indisponibil o bună perioadă de timp, fiind gazdă pentru mai multe festivaluri și evenimente.

Dinamo are un palmares bun în acest sezon pe teren propriu, cu patru victorii din tot atâtea meciuri, și vine cu un moral bun după rezultatul din ultima etapă, scor 3-1 cu Csikszereda. De partea cealaltă, Farul Constanța este pe locul cinci, cu 14 puncte după nouă etape.

„E bine că jucăm pe Arena Națională, putem avea mai mulți fani. Sunt foarte importanți pentru noi. Atunci când nu suntem la nivelul maxim, ei ne împing de la spate. Ne ajută să câștigăm mereu.

Dacă terenul bun, e bine pentru fotbal. Mă gândesc la fotbalul românesc, nu doar la Dinamo. Dacă vrem să creștem campionatul, dacă vrem să vindem jucători mai scump, trebuie să avem terenuri bune, toată lumea ar avea de câștigat în fotbalul românesc”, a spus Nuno Campos, la conferința de presă.

Sunt echipele cu cei mai mulți jucători autohtoni eligibili U21 utilizați pe durata sezonului în curs, câte opt. Mai mult, Dinamo este singura din campionat care s-a bazat doar pe fotbaliști sub 29 de ani, în timp ce Farul este echipa pentru care au evoluat cei mai mulți români - 18.

Ultimele confruntări au avut loc în sezonul regulat precedent, când roș-albii au luat patru puncte din cele șase puse în joc, 1-1 acasă și 3-2 în deplasare.

De reamintit că Ioan Ovidiu Sabău a evoluat ca jucător în tricoul dinamoviştilor timp de două sezoane (1988-1989, 1989-1990), făcând parte dintr-o generaţie de excepţie antrenată de Mircea Lucescu, care a câştigat titlul în sezonul 1989-1990 și a ajuns până în semifinalele Cupei Cupelor.