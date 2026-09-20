Marius Baciu (51 de ani) își va rezilia, cel mai probabil, contractul cu cei de la FCSB după umilința din Bănie, iar Becali poate profita de pauza competițională pentru a ”instala” un nou antrenor la echipa sa. Printre numele apărute în spațiul public a fost și cel al lui Adrian Mutu (47 de ani).

Ciprian Marica îl vede pe Adi Mutu la FCSB

Într-o intervenție la emisiunea VOYO SPORT LIVE, Ciprian Marica, fostul său coleg de la echipa națională, a spus că îl vede pe ”Briliant” ca noul antrenor de la FCSB în următoarea perioadă. De altfel, Mutu și-a exprimat public dorința de a prelua echipa în anumite condiții.

Astfel, Baciu își va încheia ”mandatul” după doar patru luni. A fost ”instalat” în luna mai și a reușit să califice echipa în Conference League din play-out, dar FCSB a fost eliminată rușinos de FK Auda.

„Eu cred că merge Mutu. Așa am eu un sentiment, un feeling, ce să zic... Mutu are un caracter, o capacitate de a se mula pe situații. S-ar putea să poată să facă lucrul ăsta, rămâne de văzut”, a spus Marica, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

După acest rezultat, Universitatea Craiova urcă pe locul doi, cu 20 de puncte, la egalitate cu Dinamo, dar cu un meci în plus. Oltenii au un golaveraj superior față de ”câini” și se pot lăuda cu cel mai bun atac din campionat după zece runde, cu 24 de goluri marcate.

De partea cealaltă, FCSB rămâne pe locul zece, cu 12 puncte, la egalitate cu UTA Arad, iar după reluarea campionatului se va duela pe teren propriu cu Oțelul Galați.