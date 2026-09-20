Cum a ”fentat” Nuno Campos întrebarea despre bătaia dintre Alibec și Armstrong: ”Asta e cel mai important!”

Cum a ”fentat” Nuno Campos întrebarea despre bătaia dintre Alibec și Armstrong: ”Asta e cel mai important!” Superliga
SPORT.RO
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Dinamo s-a impus cu scorul de 4-0 în fața Farului Constanța, în etapa a zecea din Superliga României.

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DinamoNuno CamposDenis Alibecdanny armstrong
Din articol

La pauza meciului, la vestiare, s-a petrecut o întâmplare nefericită. Danny Armstrong și Denis Alibec s-au luat la ceartă și s-a ajuns chiar și la un conflict fizic în urma căruia atacantul Farului a văzut cartonașul roșu.

Nuno Campos a ”fentat” întrebarea despre conflictul dintre Alibec și Armstrong

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Nuno Campos a reacționat la scurt timp după meci. Antrenorul portughez de pe banca lui Dinamo a transmis că este extrem de mulțumit de felul în care se prezintă echipa, însă susține că roș-albii sunt departe de potențialul maxim.

Întrebat ce s-a întâmplat la vestiare, la conflictul dintre Denis Alibec și Danny Armstrong, Campos a ”fentat” cu mult tact întrebarea reporterului. Tehnicianul a continuat să vorbească despre atmosfera foarte bună din vestiarul lui Dinamo.

În finalul interviului, Campos a vorbit și despre Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo.

Energia e cea mai importantă. Suporterii sunt parte din familie. A fost primul joc aici, este minunat să joci pe un stadion mai mare și să continui să simți aceeași atmosferă. 

Suntem departe de cel mai bun moment al nostru, mai avem multe lucruri pe care să le îmbunătățim. În prima repriză, Farul a pus probleme. Rezultatul este puțin nedrept pentru Farul, pentru că este o echipă foarte bună și ne-a creat probleme în prima repriză, dar noi creăm o energie foarte bună, pe care o dăm de la unul la celălalt. Jucătorii simt că sunt de neoprit. Chiar și în momentele în care avem probleme, luptă împreună pentru a marca.

(n.r. întrebat ce s-a întâmplat la vestiare între Armstrong și Alibec). Eu nu vorbesc despre arbitri, cel mai important este că echipa este conectată. De fiecare dată când ieșim pe teren, vrem să câștigăm, nu contează împotriva cărui adversar, nu contează unde. Noi creăm această mentalitate. Este important să fim echilibrați. Suntem o echipă matură.

Uneori, aud că nu se vorbește prea bine despre Cîrjan. Cifrele lui Cîrjan sunt mai bune decât cele din sezonul trecut, el este căpitanul nostru, e foarte important pentru echipă. Arată că el crește odată cu echipa”, a spus Nuno Campos după meci. 

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