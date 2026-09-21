”Câinii” au primit vizita echipei pregătite de Ioan Ovidiu Sabău duminică seara, în etapa cu numărul 10 din sezonul regulat al Superligii României. La finalul meciului, tabela de marcaj a indicat 4-0 în dreptul dinamoviștilor, iar formația dirijată de Nuno Campos a bifat, așadar, toate cele trei puncte.

Antrenorul portughez a reușit să surprindă pe toată lumea în perioada petrecută la Dinamo, câștigând meciuri cu echipe precum FCSB, Rapid sau Universitatea Craiova.

Basarab Panduru: ”Văd diferențe”

Basarab Panduru a remarcat mai multe diferențe în jocul echipei ”roș-albe” față de perioada petrecută de Zeljko Kopic ca antrenor. În plus, fostul mare internațional a avut doar cuvinte de laudă pentru Nuno Campos.

"Nu credeam că se poate la Dinamo pentru că e un timp foarte scurt, iar fotbalul ăsta, ca să-l dezvolţi şi să-l joci, nu e uşor şi nu credeam că pot să-l facă într-un timp aşa scurt. Dar uite că văd multe lucruri, văd diferenţe faţă de Kopic, văd amprenta lui Nuno Campos.

Şi cu Kopic mi-a plăcut, nu aş fi corect să spun că nu mi-a plăcut atunci şi că-mi place acum. Părea solidă şi atunci, avea alt stil de joc. Ăsta pare că este un stil plăcut ochiului şi, prin faptul că au multe ocazii, te face să crezi că poate să iasă ceva de aici.", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Ce urmează pentru Dinamo

După victoria din etapa a 10-a din SuperLiga, pe jucătorii lui Dinamo îi așteaptă o perioadă de pauză. Confruntarea internă va fi pusă pe pauză, în condițiile în care în următoarele săptămâni vor avea loc meciurile echipelor naționale.

Următorul meci al „câinilor” este programat pe 9 octombrie, când se vor deplasa la Sfântu Gheorghe, pentru duelul cu Sepsi.