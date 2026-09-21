Laurențiu Reghecampf lucrează în afara României din 2023 încoace dar, în această perioadă, niciodată n-a existat o asemenea „avalanșă“ informațională în ceea ce îl privește, ca-n ultimele ore!

Explicația ține de faptul că „Reghe“ e acum la Esperance, cea mai populară formație din Tunisia, dar urmează să ajungă la FCSB, echipa cu cei mai mulți suporteri din România. De aici și interesul imens stârnit de acest subiect, în ultimele ore. Patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a anunțat iminenta sosire a lui „Reghe“ pe bancă, apoi a oferit și detaliile contractuale și a dezvăluit că antrenorul de 51 de ani va ajunge în țară, cel târziu marți.

Arabii anunță la televizor: „Reghecampf va merge la Steaua București“

Dacă la noi, Gigi Becali a vorbit pe bandă despre subiectul Reghecampf, în schimb, în Tunisia, șefii lui Esperance au fost, deocamdată, mai reținuți în această privință. Doar vicepreședintele Chokri El Ouaer (60 de ani) a comentat posibila despărțire de „Reghe“, afirmând că românul va fi chemat la o ședință, în lumina ultimelor evenimente.

Aseară, Reghecampf a condus antrenamentul celor de la Esperance și canalele de Social Media ale clubului au ținut să publice o fotografie cu tehnicianul român lucrând cot la cot cu elevii săi.

Astăzi dimineață însă, un post de televiziune tunisian a făcut anunțul: „Antrenorul clubului Esperance, Reghecampf, pleacă la Steaua București din România“. Firește, arabii s-au referit la gruparea patronată de Gigi Becali și nu la echipa armatei, care stă pe locul 18 din 22 în „B“.

În ciuda anunțului făcut de postul tunisian de televiziune, clubul Esperance a evitat, deocamdată, să oficializeze plecarea lui Reghecampf, semn că n-au fost îndeplinite condițiile necesare pentru rezilierea înțelegerii semnate în iunie. Concret, românul trebuie să plătească trei salarii, în valoare de 150,000 de dolari în total, pentru a-și rezilia înțelegerea, în mod unilateral.