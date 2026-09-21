Dacă la seniori Steaua lui Daniel Oprița abia ce a scăpat de ultimul loc din Liga 2, la juniori se pare că lucrurile merg excelent în Ghencea.

Steaua a spulberat-o și pe FCSB

De la izbucnirea scandalului pentru identitate dintre clubul din Ghencea și entitatea condusă de Gigi Becali, cele două cluburi nu s-au întâlnit la nivel de seniori, dar au făcut-o, în numeroase rânduri, la nivel de copii și juniori.

Steaua a câștigat la scor întâlnirea directă de săptămâna trecută din Liga Elitelor U14, 6-1, dar FCSB s-a revanșat la categoria inferioară, U13, unde a câștigat cu 5-3.

Steaua merge la TAS! Anunțul ”militarilor”

CSA Steaua a anunţat, vineri, că a decis să apeleze la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) pentru a contesta hotărârea Comitetului Executiv al FRF cu privire la dreptul de participare în play-off-ul Ligii 2, fază care decide formaţiile care urcă în prima ligă.

"Clubul Sportiv al Armatei 'Steaua' a decis să îşi apere poziţia faţă de hotărârea adoptată de Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal în data de 26 august 2026.

În această direcţie, clubul a înaintat către Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne documentele necesare contestării acestei hotărâri.

În final, ţinem să precizăm că Steaua Bucureşti va acţiona în continuare pentru a-şi proteja drepturile şi interesele prin toate mijloacele legale disponibile", precizează Steaua într-un comunicat postat în social media.

La 26 august, Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a aprobat în unanimitate o hotărâre menită să crească integritatea competiţiei din eşalonul secund, potrivit FRF. Astfel, începând cu sezonul 2028-2029, în play-off-ul Ligii 2 vor avea drept de participare doar echipele de drept privat, cu excepţia cazului în care legislaţia în vigoare va suferi modificări.

Măsura vine ca o necesitate de clarificare a statutului competiţional, având în vedere că un club de drept public nu se poate afilia la Liga Profesionistă de Fotbal şi, implicit, nu are drept de promovare în Superligă, a precizat atunci federaţia.

"Prezenţa unor echipe fără drept de promovare în faza care decide formaţiile care urcă în prima ligă sau merg la baraj poate genera suspiciuni şi confuzie cu privire la miza sportivă.

Decizia nu va fi implementată imediat din sezonul viitor, oferindu-se astfel timp suficient cluburilor să se adapteze la noile cerinţe.

Propunerea a beneficiat de un sprijin masiv din partea echipelor din eşalon. Dintre cluburile din Liga 2, 15 au votat în favoarea acestei propuneri, un singur club s-a opus, iar restul s-au abţinut", a menţionat federaţia.