Marius Baciu (51 de ani) își va rezilia, cel mai probabil, contractul cu cei de la FCSB după umilința din Bănie, iar Becali poate profita de pauza competițională pentru a ”instala” un nou antrenor la echipa sa.

Mihai Stoica, managerul general al echipei, s-a arătat dezamăgit de prestația echipei și a remarcat jocul bun făcut de adversara din Bănie.

MM Stoica, reacție categorică după ce FCSB a fost spulberată la Craiova

„Ei au fost foarte buni și foarte puțin se vorbește de cât de buni au fost ei. Iar noi am fost sub orice critică. Diferența este corectă, putea fi și mai mare.

Explicații sunt multe, dar nu prea interesează pe nimeni. Suporterii se simt umiliți pentru că este una dintre cele mai dure înfrângeri prin scor, dar și ca joc. În astfel de momente, dacă te ascunzi înseamnă că nu ai caracter.

Craiova a făcut un meci perfect. Rar mi-a fost dat să văd un asemenea mod de interpretare a jocului. Au și chimie, știm echipa pe de rost”, a spus MM Stoica, la Fanatik.ro.

După acest rezultat, Universitatea Craiova urcă pe locul doi, cu 20 de puncte, la egalitate cu Dinamo, dar cu un meci în plus. Oltenii au un golaveraj superior față de ”câini” și se pot lăuda cu cel mai bun atac din campionat după zece runde, cu 24 de goluri marcate.

De partea cealaltă, FCSB rămâne pe locul zece, cu 12 puncte, la egalitate cu UTA Arad, iar după reluarea campionatului se va duela pe teren propriu cu Oțelul Galați.