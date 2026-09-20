”Câinii” au primit vizita echipei pregătite de Ioan Ovidiu Sabău duminică seara, în etapa cu numărul 10 din sezonul regulat al Superligii României.

La finalul meciului, tabela de marcaj a indicat 4-0 în dreptul dinamoviștilor, iar formația dirijată de Nuno Campos a bifat, așadar, toate cele trei puncte.

Cătălin Cîrjan, uluit după Dinamo - Farul 4-0: ”Biliard! Am rămas cu toții uimiți”

Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo și autor al unui gol pe Arena Națională, a evidențiat după meci că a rămas surprins de starea gazonului de pe cel mai mare stadion al țării.

Arena Națională a fost ”măcinată” de evenimente în această vară, iar Cîrjan a susținut că gazonul a fost în stare perfectă.

”Nu pot să zic că s-a întâmplat ceva special. Îmi dă încredere mister, mă simt foarte bine. Terenul a fost biliard. Nu am mai jucat de mult pe un astfel de teren, a fost impecabil. Am rămas cu toții uimiți.

Da, cred că a fost mai ușoară pentru noi repriza a doua. A fost un meci foarte bun. Mi-am dorit foarte mult să-i dedic golul tatălui meu. Datorită lui am ajuns până aici.

(n.r. despre meciul cu Suedia) Mă simt foarte bine, sunt mândru că merg la echipa națională și o să dau totul. Am casetele acasă, toată copilăria le-am văzut de foarte multe ori”, a spus Cîrjan.