Anamaria Prodan a aflat că Reghecampf revine la FCSB și a reacționat categoric

Anamaria Prodan a aflat că Reghecampf revine la FCSB și a reacționat categoric Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a anunțat că Laurențiu Reghecampf revine la FCSB.

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FCSB a dat-o grav în bară în derbiul cu Universitatea Craiova în etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României. Echipa pregătită de Marius Baciu a pierdut cu 5-0 în Bănie, iar Gigi Becali a anunțat la o zi după meci că Laurențiu Reghecampf va reveni la cârmă.

Anamaria Prodan a aflat că Reghecampf revine la FCSB și a reacționat categoric

Antrenorul a mai fost ”principal” la clubul patronat de Gigi Becali în perioada 2012-2014, respectiv 2015-17. CITEȘTE ȘI: Cum au arătat primele două mandate, ce tensiuni a avut cu MM Stoica și care a fost poziția lui Gigi Becali.

Anamaria Prodan, fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf, a reacționat după anunțul lui Becali. Impresara a transmis că se bucură pentru ”Reghe” și speră să aibă o colaborare bună cu patronul roș-albaștrilor.

”Ne bucurăm mult pentru Reghe. Să-l ajute Dumnezeu să revină în fotbalul mare! Nu este problema mea să comentez. Ca om de fotbal, spun că Gigi este pentru el, azi, un al doilea Dumnezeu care i-a dat oxigen!

El era ca și plecat din Tunisia și îi era clar foarte, foarte greu să mai prindă ceva. Sper să nu-l dezamăgească pe Gigi, să-l asculte și să aducă FCSB acolo unde îi este locul”, sunt cuvintele Anamariei Prodan, potrivit prosport.

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Ce s-a întâmplat cu Reghecampf după al doilea mandat la FCSB

După ce a plecat de la FCSB în 2017, Reghecampf a mers la Al Wahda și, ulterior, le-a mai antrenat pe Al Wasl și Al Ahli, înainte să revină în 2021 în România, ca să o antreneze pe Universitatea Craiova.

După ce a stat pe banca oltenilor un singur sezon, ”Reghe” a pregătit-o pe Neftchi Baku și s-a întors, pe urmă, din nou în România, tot la Universitatea Craiova. Al doilea mandat la echipa din Bănie a fost însă mai scurt.

Până să revină la FCSB, Reghecampf a mai fost pe banca celor de la Al Tai, Al Hilal Omdurman și Esperance Tunis. CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Culisele revenirii lui Reghecampf la FCSB: cum a fost convins antrenorul de Gigi Becali

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