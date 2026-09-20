FCSB a dat-o grav în bară în derbiul cu Universitatea Craiova în etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României. Echipa pregătită de Marius Baciu a pierdut cu 5-0 în Bănie, iar Gigi Becali a anunțat la o zi după meci că Laurențiu Reghecampf va reveni la cârmă.

Anamaria Prodan a aflat că Reghecampf revine la FCSB și a reacționat categoric

Antrenorul a mai fost ”principal” la clubul patronat de Gigi Becali în perioada 2012-2014, respectiv 2015-17. CITEȘTE ȘI: Cum au arătat primele două mandate, ce tensiuni a avut cu MM Stoica și care a fost poziția lui Gigi Becali.

Anamaria Prodan, fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf, a reacționat după anunțul lui Becali. Impresara a transmis că se bucură pentru ”Reghe” și speră să aibă o colaborare bună cu patronul roș-albaștrilor.

”Ne bucurăm mult pentru Reghe. Să-l ajute Dumnezeu să revină în fotbalul mare! Nu este problema mea să comentez. Ca om de fotbal, spun că Gigi este pentru el, azi, un al doilea Dumnezeu care i-a dat oxigen!

El era ca și plecat din Tunisia și îi era clar foarte, foarte greu să mai prindă ceva. Sper să nu-l dezamăgească pe Gigi, să-l asculte și să aducă FCSB acolo unde îi este locul”, sunt cuvintele Anamariei Prodan, potrivit prosport.