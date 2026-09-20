Andrei Nicolescu și-a umflat mușchii după Dinamo - Farul 4-0! Cum a fost surprins președintele „câinilor”

Andrei Nicolescu și-a umflat mușchii după Dinamo - Farul 4-0! Cum a fost surprins președintele „câinilor” Superliga
SPORT.RO
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Dinamo - Farul a avut loc în etapa a 10-a din SuperLiga.

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Dinamo - Farul, din etapa a 10-a din SuperLiga, a avut o miză deosebită. Elevii lui Nuno Campos doreau să urce, din nou, pe primul loc în ierarhie. De cealaltă parte, formația de la malul mării țintea cimentarea locului de play-off.

Andrei Nicolescu și-a umflat mușchii după Dinamo - Farul 4-0

Duelul a mers într-o singură direcție, Dinamo intrând la pauză cu un avantaj de două goluri. Ulterior, la vestiare, Denis Alibec a văzut cartonașul roșu după ce l-a lovit pe Daniel Armstrong.

Dacă la pauză scorul arăta 2-0, Dinamo a mai punctat de două ori în actul secund, prin Cîrjan și Pinto, astfel că tabela a fost blocată la 4-0 la finalul duelului de pe Arena Națională.

În urma rezultatului înregistrat, formația din Ștefan cel Mare a revenit pe prima poziție în ierarhie. Elevii lui Nuno Campos au adunat nu mai puțin de 23 de puncte în primele 10 runde din SuperLiga.

La scurt timp după fluierul final, pagina oficială de Facebook a „câinilor” a postat o fotografie din vestiar. Interesant este faptul că Andrei Nicolescu, președintele clubului, a fost surprins într-o postură inedită.

Mai exact, Andrei Nicolescu și-a suflecat tricoul și a prezentat că se află într-o formă de invidiat. Oficialul lui Dinamo și-a etalat brațul lucrat la sală, spre încântarea suporterilor. La un gest similar a apelat și Ianis Tarbă.

Ce urmează pentru Dinamo

După victoria din etapa a 10-a din SuperLiga, pe jucătorii lui Dinamo îi așteaptă o perioadă de pauză. Confruntarea internă va fi pusă pe pauză, în condițiile în care în următoarele săptămâni vor avea loc meciurile echipelor naționale.

Următorul meci al „câinilor” este programat pe 9 octombrie, când se vor deplasa la Sfântu Gheorghe, pentru duelul cu Sepsi.

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