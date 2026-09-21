Oțelul - Corvinul, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 18:00: surpriza din Superliga, meci tare la Galați

Partida Oțelul - Corvinul, din runda a 10-a din Superliga, va avea loc luni, de la ora 18:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Oțelul - Corvinul, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 18:00

Ambele echipe au câte o victorie în ultimele opt etape, interval în care au mai înregistrat câte patru rezultate de egalitate și câte trei înfrângeri.

Oțelul a strâns în campionatul curent doar un meci fără gol încasat. De partea cealaltă, hunedorenii au cinci partide fără gol înscris.

Cosmin Dur-Bozoancă, Paul Iacob (Oețelul), respectiv Codruț Sandu și Flavius Iacob (Corvinul) sunt integraliști în sezonul actual.

60 de dueluri a câștigat Emmanuel Yeboah în ediția în curs, locul 2 la acest capitol după nouă runde.

22 de faulturi a suferit Andrezinho, fiind depășit doar de Leo Teixeira (24 / clasament la finalul etapei precedente).

Oțelul și Corvinul s-au mai întâlnit în principala competiție internă de opt ori, de două ori au câștigat gălățenii, de cinci ori s-au impus hunedorenii, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Prima confruntare a avut loc pe 21 septembrie 1986, Oțelul - Corvinul 1-1 (marcatori: I. Rotaru / D. Nicșa).

Cea mai mare diferență de scor: 20 iunie 1989, Corvinul - Oțelul 4-0.

Cea mai recentă dispută din Superligă: 7 iunie 1992, Corvinul - Oțelul 3-1, antrenori Dudu Georgescu, respectiv Ion Moldovan, scrie LPF.ro.

Cristi Munteanu, anunț despre lupta în SuperLiga

Cisotti, Paulinho sau, cel mai recent, Joao Lameira sunt doar câțiva dintre jucătorii care au impresionat la Oțelul. Formația din Galați are un departament de scouting foarte bun, iar puțini sunt fotbaliștii care nu confirmă.

Cristi Munteanu e de părere că, dacă ar fi existat un buget mai mare, Oțelul ar fi emis pretenții chiar la campionat. Președintele gălățenilor susține că relația lui Octavian Moraru cu mai mulți impresari importanți este cheia succesului. În lipsa fondurilor, formația de lângă Dunăre trebuie să se mulțumească doar cu prezența în SuperLiga.

„Dacă aș avea buget să-mi permit ce jucători ar putea aduce oamenii ăștia pentru noi, cred că m-aș bate la campionat. Noi avem un contract de management cu ei și au venit după ce-a plecat Dorinel.

Directorul nostru tehnic, Octavian Moraru este în relații extraordinare cu mulți impresari de mare valoare din Europa. Jucătorii văd seriozitatea și unde se duc. Clubul nostru a fost o rampă de lansare pentru ei.

Avem condiții chiar dacă suntem nu suntem așa bogați, dar suntem bine organizați. Jucătorii străini toți au mașina lor, sunt toate noi. Are numele pe mașină, steagul. Anul trecut am realizat o sală de forță, de fitness pentru ei unde ne-a costat undeva la peste 150.000 de euro. Deci în fiecare an încercăm să punem câte o cărămidă, câte o cărămidă”, a declarat Cristi Munteanu, potrivit GSP.