După ultimele rezultate, despărțirea de Marius Baciu (51 de ani) este inevitabilă, iar Becali a decis să țină cont de opinia suporterilor și să aducă antrenorul care a câștigat două titluri cu FCSB. Astfel, Reghecampf se va întoarce după aproape nouă ani.

Laurențiu Reghecampf ajunge miercuri în România pentru a semna cu FCSB

În aceste zile, antrenorul își va rezolva socotelile cu Esperance Tunis, echipa pe care o pregătește în Tunisia, iar în cursul zilei de miercuri ar urma să revină în România pentru a semna cu FCSB, scrie GSP.ro.

Laurențiu Reghecampf preia echipa într-un moment foarte bun, deoarece va urma pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale, care se va întinde pe aproape trei săptămâni.

E pentru a doua oară când colaborarea Esperance – Reghecampf se încheie brusc. Românul a mai fost la această grupare, între noiembrie 2024 – martie 2025. Atunci, a fost pus pe liber, după numai patru luni, deși pierduse doar două partide din 24 și cucerise și Supercupa Tunisiei!

Ce s-a întâmplat cu Reghecampf după al doilea mandat la FCSB

După ce a plecat de la FCSB în 2017, Reghecampf a mers la Al Wahda și, ulterior, le-a mai antrenat pe Al Wasl și Al Ahli, înainte să revină în 2021 în România, ca să o antreneze pe Universitatea Craiova.

După ce a stat pe banca oltenilor un singur sezon, ”Reghe” a pregătit-o pe Neftchi Baku și s-a întors, pe urmă, din nou în România, tot la Universitatea Craiova. Al doilea mandat la echipa din Bănie a fost însă mai scurt.

Până să revină la FCSB, Reghecampf a mai fost pe banca celor de la Al Tai, Al Hilal Omdurman și Esperance Tunis.