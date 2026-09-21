Faza l-a scos din minţi pe José Mourinho. Duminică, antrenorul echipei Real Madrid s-a prezentat la conferinţa de presă cu două fotografii, în urma înfrângerii echipei sale pe terenul echipei Atlético Madrid (2-1), în Liga.

Fotografiile ilustrau două faze care, în opinia sa, ar fi trebuit să fie sancţionate cu tot atâtea cartonaşe roşii pentru jucătorii adversari.

Real Madrid a anunțat accidentarea lui Fede Valverde

Prima se referea la o lovitură cu talpa dată de Cristian Romero la nivelul genunchiului lui Jude Bellingham, dar argentinianul a primit doar un avertisment după ce faza a fost revizuită de VAR.

A doua imagine arăta o lovitură impresionantă aplicată de fostul jucător al echipei Paris Saint-Germain, Kang-In Lee, la glezna stângă a lui Federico Valverde. Fapta nu a fost sancţionată cu niciun cartonaş pentru sud-coreean. Cu toate acestea, lovitura a lăsat urme, întrucât uruguayanul s-a remimţit imediat, deşi s-a ridicat repede şi a reuşit chiar să termine meciul.

În cursul serii, Real Madrid a publicat un comunicat în care a dezvăluit că leziunea era mai gravă decât se credea iniţial. „În urma examinărilor efectuate astăzi asupra jucătorului nostru Federico Valverde de către echipa medicală a clubului Real Madrid, i s-a diagnosticat o leziune gravă la glezna stângă, suferită în timpul meciului de astăzi după-amiază. Valverde va fi supus unor examinări suplimentare în următoarele ore.”

„Este evident că aceste două faulturi meritau cartonaşe roşii. Meciul ar fi trebuit să se desfăşoare în formula 11 contra 9 timp de 50 de minute, iar în schimb a fost 11 contra 10 împotriva noastră”, a spus Mourinho în cadrul conferinţei de presă.

„Arbitrul nu avea experienţa necesară pentru a arbitra un derby. Are 41 de ani. Este un arbitru slab care a arbitrat doar meciuri minore. Felicitări comisiei de arbitraj pentru această desemnare. Felicitări. Dar domnul Trujillo are un trecut legat de Real Madrid. În Cupa Spaniei, la Girona, împotriva lui Osasuna. Este un arbitru VAR cu un trecut bogat.”

Revenit pe banca de antrenori a Realului în această vară, după un prim mandat încheiat în 2013, Mourinho s-a arătat şi mai aspru, sugerând o uşoară nuanţă de teorie a conspiraţiei în ceea ce priveşte arbitrajul din La Liga. „Credeam că La Liga s-a schimbat de când am plecat în 2013, dar m-am înşelat. Negreira a plecat, nu? Sau mai e încă acolo?”, a întrebat el.