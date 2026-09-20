Octavian Popescu a debutat la Levadiakos! Cum s-a încheiat meciul cu Olympiacos și nota primită de fotbalistul venit de la FCSB

Imediat după plecarea fotbalistului la formația din Grecia care este antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, în România, a izbucnit un scandal uriaș.

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A ieșit la iveală motivul pentru care fotbalistul ar fi lipsit de la ultimele antrenamente ale lui FCSB. Tavi Popescu ar fi inhalat gaz ilariant și ar fi trimis la Levadiakos pentru a scăpa de un anturaj greșit în care intrase.

Fotbalistul împrumutat de la FCSB a debutat în meciul cu Olympiacos. Octavian Popescu a început partida pe banca de rezerve, dar Elias Charalambous l-a trimis în teren în minutul 54, în locul lui Georgios Vrakas.

Mijlocașul nu a reușit să o ajute prea mult pe Levadiakos, iar Olympiacos a marcat unicul gol al partidei în minutul 90+2 prin Saliakas.

Octavian Popescu a primit nota 6.9 din partea Sofascore, un site specializat în statistici, o notă în media echipei.

Levadiakos rămâne așadar fără victorie, dar, mai important, fără gol înscris în acest sezon. Echipa lui Charalambous și Pintilii este ultima clasată în Grecia, cu un singur punct, astfel că foștii antrenori ai lui FCSB sunt sub o mare presiune în acest start de sezon.