Cristi Chivu le-a dat „teme de vacanță” starurilor de la Inter: ce trebuie să facă jucătorii

Cristi Chivu le-a dat „teme de vacanță” starurilor de la Inter: ce trebuie să facă jucătorii Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu vrea să își țină în priză jucătorii pe perioada pauzei internaționale.

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Inter se află pe locul doi în Serie A după primele cinci etape, la egalitate de puncte cu AS Roma (13 puncte).

„Nerazzurrii” au început ca din tun noul sezon în Italia și au patru victorii și o remiză. Egalul a fost înregistrat în etapa trecută pe terenul lui AS Roma, scor 2-2.

Decizia luată de Cristi Chivu înaintea pauzei internaționale

Italienii de la Gazzetta dello Sport au dezvăluit că antrenorul român a decis să le dea o săptămână libere jucătorilor care nu au fost convocați la naționale.

Cristi Chivu le-a dat liber lui Spence, Calhanoglu și Stones, dar le-a dat și „teme pentru vacanță”, pentru a se menține într-o formă cât mai bun pentru momentul în care vor reveni la antrenamente, și ulterior pentru partida cu Parma de pe 10 octombrie.

Pauza internațională de trei săptămâni le-a dat bătăi de cap antrenorilor și preparatorilor fizici, care trebuie să gestioneze o situație fără precedent și să se asigure că jucătorii revin la cei mai buni parametri la echipele de club pentru perioada extrem de aglomerată din luna octombrie.

Jucătorii lui Inter care merg la echipele naționale sunt Barella, Bastoni, Dimarco și Esposito în naționala Italiei, Lautaro cu Argentina, Bonny cu Coasta de Fildeș, Sucic cu Croația, Diouf cu Franța, Bisseck cu Germania, Zielinski cu Polonia, Stankovic cu Serbia, Martinez cu Spania și Akanji cu Elveția.

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Sursa foto: Imago Images
Jose Mourinho și Cristi Chivu / Foto UEFA
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Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter: 100 de puncte în doar 43 de meciuri

Cu acest punct, Chivu a ajuns la 100 de puncte în 43 de meciuri de Serie A pe banca lui Inter. Românul a obținut 87 de puncte în sezonul trecut, când a cucerit Serie A și Coppa Italia, iar în actuala stagiune are deja 13 puncte.

Performanța îl plasează pe Chivu pe primul loc în topul antrenorilor lui Inter care au ajuns cel mai repede la 100 de puncte în Serie A. Antonio Conte deținea anterior recordul, cu 47 de partide.

Bilanțul lui Chivu în primele 43 de meciuri de campionat este impresionant, cu 31 de victorii, șapte remize și doar cinci înfrângeri, golaveraj 104-43. Media este de 2,33 puncte pe meci, potrivit Transfermarkt.

Întrebat despre această bornă la conferința de presă, Chivu a fost scurt: „Sunt doar cifre. Mergem mai departe!”.

După primele cinci etape, Inter și AS Roma au câte 13 puncte și sunt neînvinse. Roma ocupă primul loc datorită golaverajului, în timp ce Inter este pe poziția secundă.

Adelina, soția lui Cristi Chivu

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