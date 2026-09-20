Comunicatul Farului Constanța după incidentele grave petrecute la meciul cu Dinamo: ”Afectează imaginea clubului!”

Comunicatul Farului Constanța după incidentele grave petrecute la meciul cu Dinamo: ”Afectează imaginea clubului!” Superliga
SPORT.RO
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Partida dintre Dinamo și Farul Constanța, scor 4-0, a fost una plină de incidente.

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Farul ConstantaDinamosuporteri
Din articol

Pe lângă spectacolul din teren și incidentul neplăcut petrecut la vestiare între Denis Alibec și Danny Armstrong, înainte de startul meciului, s-a petrecut un incident extrem de grav.

Farul, comunicat oficial după ce o femeie a fost rănită de o torță aruncată din sectorul constănțenilor

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Chiar înainte de startul partidei, o femeie aflată în tribună a fost rănită de o torță aruncată din sectorul ocupat de fanii constănțeni. Femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la ambulanța aflată la marginea terenului.

Farul Constanța a reacționat printr-un comunicat oficial după incidentele petrecute la începutul meciului de pe Arena Națională. Constănțenii și-au prezentat scuze femeii rănite de torța aruncată din sectorul oaspeților.

Farul Constanța regretă incidentul petrecut în timpul partidei cu Dinamo, când un obiect pirotehnic aruncat de suporterii fariști a ajuns într-un sector ocupat de fani dinamoviști.

Farul Constanța transmite și pe această cale că se delimitează de astfel de acțiuni care afectează imaginea clubului.

Le mulțumim fanilor noștri pentru susținerea necondiționată arătată meci de meci, dar astfel de incidente nu fac bine nimănui și pot duce la accidente grave.

Ne cerem scuze persoanelor afectate și facem apel la responsabilitate pentru ca astfel de incidente să nu se mai repete!”, se arată în comunicatul emis de Farul Constanța.

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