Culisele revenirii lui Reghecampf la FCSB: cum a fost convins antrenorul de Gigi Becali

S-a ajuns la această situație previzibilă pentru că rezultatele lui Baciu spun totul: 15 meciuri, 6 victorii, 3 egaluri, 6 înfrângeri. Și un golaveraj negativ: 27-28! Cu un procentaj dezolant al victoriilor, de doar 40%, soarta fostului fundaș era pecetluită chiar înaintea dezastrului de sâmbătă: 0-5 cu Universitatea, la Craiova!

Ceea ce se știa de mai bine de o săptămână s-a și oficializat: Marius Baciu (51 de ani) și-a încheiat aventura la FCSB.

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Astăzi, patronul Gigi Becali a anunțat pentru Fanatik că Laurențiu Reghecampf (51 de ani) va fi noul antrenor al roș-albaștrilor. Ceea ce înseamnă că „Reghe“ va începe al treilea mandat, la FCSB, după cele din 2012-2014 și 2015-2017. În primul, el a făcut furori, cucerind trei trofee. La revenire însă, șederea sa pe bancă a fost mai scurtă și încheiată cu un singur trofeu, cel câștigat în Cupa Ligii.

Ce nu ni s-a spus: Becali l-a salvat pe Reghecampf!

Revenirea lui Reghecampf, la FCSB, pentru acest al treilea mandat, e o adevărată „bombă“. Din mai multe motive!

În primul rând, tehnicianul de 51 de ani se „rupsese“ de Superliga noastră. A plecat de la Universitatea Craiova, în 2023, și de atunci a lucrat numai în fotbalul arab. Mai întâi, la Al-Tai (Arabia Saudită), după care în Africa, la Esperance Tunis (noiembrie 2024 – martie 2025 și iunie 2026 – prezent) și la Al-Hilal Omdurman din Sudan (august 2025 – iunie 2026).

Dacă în Arabia Saudită a dat-o în bară – Al-Tai a și retrogradat la capătul sezonului în care l-a avut pe Reghecampf antrenor! –, în schimb, în Africa, Reghecampf și-a relansat cariera. În primul său mandat la Esperance, el a cucerit Supercupa Tunisiei. Apoi, când a ajuns în Sudan, a reușit o performanță rarisimă: a cucerit titlul în două țări, Rwanda și Sudan, în același sezon! Explicația? Al-Hilal Omdurman s-a înscris, mai întâi, în prima ligă din Rwanda din cauza războiului civil din țară, iar apoi s-a întors acasă, pentru play-off-ul întrecerii interne.

În această vară însă, în loc să-și prelungească acordul cu Al-Hilal Omdurman, Reghecampf a optat pentru o revenire la Esperance. De unde fusese demis cu scandal, în martie 2025! Această decizie a fost interpretată drept o „trădare“ în Sudan. Și s-a întors împotriva lui „Reghe“, precum un bumerang!

Reinstalat la Esperance Tunis, tehnicianul român a devenit „sacul de box“ al criticilor în timp-record! Asta deși bilanțul său e unul pozitiv: patru meciuri, trei victorii și o singură înfrângere. Mai mult, Esperance e lider în campionatul intern după patru etape.

Și, totuși, Reghecampf și-a atras antipatia fanilor din două motive. În primul rând, jocul slab al echipei, „trădat“ de slăbiciunile din apărare. În patru etape, Esperance a încasat șase goluri. Iar când fanii au remarcat problemele defensive, Reghecampf a apărut la un interviu și a spus, răspicat, că nu e interesat de părerile care apar despre jocul formației sale. De aici, a ieșit un scandal atât de mare, încât românul a fost pus de club să-și ceară scuze pe site-ul oficial!

Chiar și așa, Reghecampf era pe cracă, la Esperance! În ultimele săptămâni, s-a vorbit intens despre schimbarea sa din funcție. Arabii au prezentat și numele unui potențial înlocuitor: tunisianul Nasreddine Nabi (61 de ani).

În aceste condiții, varianta FCSB a venit la fix pentru Reghecampf! Care a fost, practic, salvat de Gigi Becali, într-un moment în care viitorul său era incert în Tunisia.