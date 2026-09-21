FCSB primește decontul amatorismului instaurat de Gigi Becali la club! Rezultatul? Fosta campioană a României e astăzi o formație mediocră. Sezonul trecut l-a încheiat pe locul 7 după 30 de etape, iar acum e pe 10!

Aceste clasări sunt cu atât mai șocante cu cât, la FCSB, s-au făcut transferuri pe bandă. Pe bani grei! Algerianul Aymen Boutoutaou (25 de ani) a fost adus pentru un milion de euro, în vară. Vorbim despre o sumă pe care foarte puține grupări din Superliga noastră o pot plăti pentru un transfer. Atenție: Boutoutaou n-a fost singurul fotbalist cu care s-a cheltuit o sumă mare, în perioada mercato.

Mijlocașul Karlo Muhar (30 de ani), pe care Gigi Becali l-a prezentat ca fiind „cel mai bun mijlocaș defensiv din istoria echipei, peste Rădoi!“, a fost legitimat după o investiție importantă. Concret, sosit liber de contract, Muhar a încasat 250,000 de euro drept prima de instalare. Și i s-a oferit un salariu lunar de 20,000 de euro.

Victor Pițurcă: „Muhar nu m-a impresionat cu nimic“

Cu Karlo Muhar titular și integralist, FCSB a fost spulberată, sâmbătă, la Craiova, în meciul cu Universitatea: 5-0! Victor Pițurcă (70 de ani) a văzut partida din Bănie și a comentat atât prestația roș-albaștrilor, cât și jocul lui Muhar, fotbalist în care Gigi Becali își pusese mari speranțe.

„La cum s-a jucat, diferența de scor putea fi chiar și mai mare! La FCSB, sincer, n-am văzut nimic. Muhar? Incredibil așa ceva! Am spus-o de când a venit: Muhar nu e jucător de... Nu e un jucător care să mă impresioneze pe mine. E un jucător care nici la Cluj (n.r. – în perioada CFR) nu m-a dat peste cap“, a spus fostul selecționer.

Victor Pițurcă are explicația căderii FCSB-ului

Întrebat de ce echipa patronată de Gigi Becali, campioană în 2024 și 2025, s-a dus în cap, Victor Pițurcă a oferit explicația.

„Marea problemă a FCSB-ului e că sunt aduși jucători după ureche. Nu e cineva în club care să cunoască fenomenul, așa cum trebuie, care să aibă o idee clară despre ce tip de jucător trebuie să fie adus la FCSB. Și atunci, totul e la întâmplare, totul e la noroc“, ne-a spus Piți.