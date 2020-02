Noua "perla" a lui Becali are pretul STABILIT! Cati bani trebuie sa scoata din buzunar patronul ros-albastrilor pentru a-si indeplini dorinta

Gigi Becali viseaza la inca un jucator de la Botosani, dupa ce l-a luat pe Andrei Miron.

Patronul ros-albastrilor l-a adus pe Andrei Miron de la Botosani, insa viseaza sa mai ia un jucator, despre care vorbeste de mai bine de jumatate de an: Andrei Chindris, perechea lui Miron din apararea moldovenilor.

Patronul lui Botosani, Valeriu Iftime, a vorbit la Pro Sport despre interesul lui Gigi Becali si conditiile in care il cedeaza pe fundas la FCSB, una din ele fiind pretul de transfer, la care nu este dispus sa cedeze.

"Am tot discutat cu Gigi Becali si i-am explicatt ca nu ii pot da acum drumul lui Chindris. De la vara putem sa stam la discutii, dar i-am spus clar lui Gigi ca la acest jucator tin foarte mult la pretul de transfer. Si la Miron voiam bani pe el, dar am acceptat sa il dau doar pe procente pentru ca ii promisesem ca ii dau drumul.

Insa, pe Andrei Chindris nu i-l dau lui Gigi Becali sub 1.5 milioane de euro. Are doar 21 de ani si nu sunt fraier sa il dau pe bani putini. Dar daca Chindris imi vine cu vreo oferta de transfer de prin strainatate, sunt dispus sa mai scad din pretentiile financiare. Insa in tara sunt decis sa nu il dau sub un milion jumatate. Daca il vrea Gigi, discutam la vara, dar doar pe banii astia sunt dispus sa il las la FCSB", a declarat Valeriu Iftime la Pro Sport.