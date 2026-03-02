Metaloglobus Bucureşti şi antrenorul Mihai Teja (foto, jos) au ajuns la un acord privind încetarea, de comun acord, a raporturilor contractuale, a anunţat, luni dimineaţa, clubul aflat pe ultimul loc în Superliga noastră.

''Îi mulţumim pentru activitatea desfăşurată pe durata mandatului său şi pentru munca depusă în cadrul clubului. Îi dorim succes în continuarea carierei profesionale'', se arată în comunicat, potrivit Agerpres.

Despărţirea dintre cele două părţi vine cu o etapă înaintea încheierii sezonului regulat, după ce Metaloglobus a pierdut pe terenul liderului Universitatea Craiova cu scorul de 1-2.