După rezultatele din etapa a 29-a, penultima din sezonul regulat, încă un tehnician a fost „decapitat“.

Metaloglobus Bucureşti şi antrenorul Mihai Teja (foto, jos) au ajuns la un acord privind încetarea, de comun acord, a raporturilor contractuale, a anunţat, luni dimineaţa, clubul aflat pe ultimul loc în Superliga noastră.

''Îi mulţumim pentru activitatea desfăşurată pe durata mandatului său şi pentru munca depusă în cadrul clubului. Îi dorim succes în continuarea carierei profesionale'', se arată în comunicat, potrivit Agerpres.

Despărţirea dintre cele două părţi vine cu o etapă înaintea încheierii sezonului regulat, după ce Metaloglobus a pierdut pe terenul liderului Universitatea Craiova cu scorul de 1-2.

Metaloglobus a promovat surprinzător în Superligă, la finalul sezonului trecut, după un baraj cu Poli Iaşi, fiind condusă de pe banca tehnică de Ianis Zicu. Mihai Teja a preluat apoi echipa şi a obţinut doar 11 puncte în 29 de etape, între care victorii cu FCSB şi Farul şi egaluri cu Universitatea Craiova şi CFR Cluj.

În ultima etapă a sezonului regulat, Metaloglobus va juca acasă cu UTA.

Clasamente oferite de Sofascore
