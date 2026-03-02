Roș-albaștrii au fost trimiși în a doua jumătate a clasamentului după ce rivalele directe și-au câștigat partidele din penultima rundă a sezonului regulat. FC Argeș a învins-o pe Dinamo, scor 1-0, iar succesele obținute de U Cluj (4-0 cu Oțelul) și CFR Cluj (2-1 cu Farul) au anulat orice șansă a bucureștenilor de a mai prinde un loc de play-off, chiar înaintea meciului pe care l-au disputat la Arad (4-2).

Doi dintre fotbaliștii care au cucerit trofee cu formația bucureșteană în deceniul trecut, Raul Rusescu și Andrei Prepeliță, au disecat contraperformanța clubului.

Rusescu taxează dur parcursul echipei

Raul Rusescu a respins ideea unor erori de arbitraj îndreptate voit împotriva bucureștenilor și a pus rezultatul negativ exclusiv pe seama jocului prestat de echipă pe durata sezonului.

„Nu a existat o campanie pro-FCSB, o campanie pentru ca ea să intre în play-off. Au fost greșeli de arbitraj evidente și clare, dar nu au avantajat campioana en titre, ci altă echipă, care și-a câștigat dreptul de a fi în play-off după 10 victorii consecutive. Campioana en titre merită ceea ce i se întâmplă pentru fotbalul prestat în campionat și rezultatele avute. Să nu uităm că au pierdut cu Metaloglobus, de două ori cu FC Argeș, la Botoșani, cu Slobozia și Oțelul acasă. Sunt rezultate care nu ar fi trebuit să se întâmple la o echipă care-și dorește să câștige încă o dată campionatul. Atunci nu vreau să dau vina pe greșeli de arbitraj; sunt mult prea multe greșeli pe care le-au făcut de-a lungul sezonului, iar asta i-a costat inacceptabilul, dacă pot spune așa”, a spus Rusescu, potrivit GSP.

Prepeliță știe unde s-a făcut diferența

La rândul său, Andrei Prepeliță a identificat momentul critic din acest început de an.

„Cu toții ne așteptam ca FCSB să intre în play-off, pentru că are un lot foarte bun, este o echipă care a câștigat trofee în ultimii ani. Nu pot spune că îmi doream să intre în detrimentul lui FC Argeș, pentru că și acolo am evoluat. Îmi doream ca ambele să ajungă în play-off. Din păcate pentru FCSB, ca brand, nu e un lucru bun să fie în play-out. Cred că este responsabilitatea tuturor. Pentru mine, un semnal de alarmă a fost prima etapă din 2026, când s-au dus la Mioveni și au pierdut”, a spus Prepeliță.