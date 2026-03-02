Piteștenii au învins-o pe Dinamo pe Arena Națională, scor 1-0, astfel că au prins ultimul bilet pentru play-off indiferent de rezultatele din ultima etapă.

Pentru ”câini”, pasul greșit cu FC Argeș cântărește și în ierarhia favoritelor la titlu. Văzută cu șansa a doua pentru titlu în etapa precedentă, Dinamo este acum abia a patra în opinia bookmakerilor, după Rapid și la egalitate cu CFR Cluj.

Favorită clară este Universitatea Craiova, lider incontestabil cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat. Oltenii au un avans de șapte puncte, dar acesta poate fi diminuat la patru puncte dacă Rapid va învinge Unirea Slobozia.

FC Argeș este ”outsider” în lupta pentru titlu, în opinia specialiștilor. Are o cotă de 50 pentru o surpriză de proporții în play-off!

Cotele pentru câștigarea titlului din Superligă:

Universitatea Craiova - 2.50

Rapid - 4.25

CFR Cluj - 5

Dinamo - 5

FC Argeș - 50

Dani Coman: ”Sunt bucuros pentru echipa mea”

„Eu întotdeauna m-am ținut de cuvânt și am fost asumat. Indiferent de ce se întâmplă, pe Dumnezeu nu-l putem păcăli. Nu știu dacă Dinamo a fost fericită, ei au tras să câștige. Au avut și foarte multe ocazii, trebuie să recunoaștem. Sunt bucuros pentru echipa mea, pentru acest club care a crescut de la venirea mea la Pitești.

De la primul om până la ultimul om, cu toții sunt foarte importanți pentru mine. Toți și-au adus aportul la acest rezultat, acest obiectiv. Pot doar să-i felicit și să spun că sunt mândru de ei. Din punctul meu de vedere, am trecut prin multe în viața asta. Viața mea a fost o cursă continuă cu obstacole. Nu mi-a fost foarte greu, chiar dacă au încercat și încearcă unii să găsească fel și fel de metode de a mă suspenda.

Îmi doresc doar să fac performanță, îmi doresc să fiu cel mai bun. Poate nu acum, dar cândva FC Argeș va fi cea mai bună. De ce? Pentru că putem. I-am lăsat pe ei să-și facă prima, am încredere în ei. O să vă anunțam. Am zis să spună ce primă vor pentru meciul ăsta. Ne bucurăm pentru acest succes, iar de mâine ne pregătim pentru meciul cu Bistrița”, a spus Dani Coman, la zona mixtă.