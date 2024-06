A fost o luptă strânsă pentru șefia CJ Botoșani, dar Iftime a câștigat, în cele din urmă, la o diferență de doar 200 de voturi în fața lui Lucian Trufin, candidatul Partidului Social Democrat (PSD).

Entuziasmat, Valeriu Iftime pregătește un proiect ambițios la Botoșani. Printre altele, ar vrea ca echipa locală să evolueze pe un stadion nou, de maximum 10.000 de locuri.

Mai în glumă, mai în serios, omul de afaceri spune că stadionul va fi un ”mini Old Trafford” și ar vrea ca acesta să fie inaugurat într-un meci cu FCSB, campioana en-titre.

Valeriu Iftime: ”O bijuterie! Cred că o să fiu mai ascultat”

„Inclusiv domnul Ciolacu a spus că face stadion la Botoșani, așa că nu mai am nicio treabă. Am niște oameni care vor fi alături de mine să facă stadionul. Dacă sunt serioși, așa cum n-au fost până acum, vorbesc despre actualul primar care a câștigat un al doilea mandat, sper ca de data asta să ia în seamă ceea ce a spus.

În primul rând, să avem o academie de fotbal la Botoșani, susținută mai mult din banii publici, pentru că sunt copiii orașului. Și un stadion de care toată lumea s-ar bucura. Maximum 10.000 de locuri. Am făcut un proiecțel, o bijuterie! De 9.000 de locuri, mi se pare. A fost un stadion pe care l-am propus eu acum vreo opt ani de zile, un fel de stadion englezesc, tribunele fiind cumva separate, bineînțeles fără pistă de alergare.

Era făcut în așa fel încât construcția stadionului să se poată face în așa fel încât, în toată perioada asta, să se joace fotbal pe stadion. Adică plecatul echipei la Iași sau în altă parte ar fi fost o crimă pentru mine și pentru supoterii botoșăneni.

Da, mi-aș dori un fel de stadion englezesc. Cred că o să fiu mai ascultat. Așa o să fie, un ”mini Old Trafford”. (n.r. - cu cine vreți să-l inaugurați?) Cu FCSB, normal!”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru PRO TV.

Valeriu Iftime a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Botoșani

Omul de afaceri Valeriu Iftime, care a preluat conducerea interimară a filialei teritoriale Botoşani a Partidului Naţional Liberal (PNL), a revendicat victoria în alegerile de duminică pentru preşedinţia Consiliului Judeţean (CJ).

El a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că a obţinut peste 230 de voturi în faţa principalului său contracandidat, social-democratul Lucian Trufin.

"Am câştigat ceea ce nimeni, nici cei mai pesimişti, nici cei mai inventivi oameni nu ar fi crezut, că putem întoarce o soartă în politica judeţului. Emoţia care este a oamenilor a bătut de data aceasta matematica unor nepricepuţi. Acum trei luni de zile, când am intrat în jocul acesta şi când zece sau 11 primari liberali cu o anumită ţinută au plecat, cei doi mari strategi au spus că PNL va muri la Botoşani. PNL nu a murit, pentru că eu şi echipa mea am făcut exact ceea ce trebuie să facem. Am arătat oamenilor că politica nu este doar o chestiune de interese, o chestiune privată a cuiva. Politica este pentru oameni şi oamenii trebuie să vadă în noi un fel de bunătate, un fel de atenţie şi de grijă", a afirmat Iftime.