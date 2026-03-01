Gigi Becali a anunțat că a decis să îl amendeze pe Risto Radunovic cu 20.000 de euro și să îl excludă din primul 11 pe fundașul din Muntenegru. Motivul? Experimentatul jucător a întârziat cu trei zile revenirea în țară.

Risto Radunovic, amendat și exclus din primul 11 al lui FCSB

Risto Radunovic nu a fost în lotul lui FCSB la meciul cu Metaloglobus, de luni. Mihai Stoica anunța atunci că soția muntenegreanului a născut o fetiță, iar fotbalistului i s-a permis să meargă acasă pentru a fi alături de familie.

Totuși, Radunovic s-a întors mult mai târziu în România, susține Gigi Becali.

"Radunovic și-a revenit. A plecat, i-am dat voie să se ducă pentru că a născut nevasta lui. A zis că vine luni, ba marți, că a întârziat, că a pierdut nu știu, pe urmă că vine miercuri că a pierdut pașaportul, că trebuie să facă alt pașaport. A venit tocmai joi.

Și i-am zis și eu lui MM: 20.000 de euro amendă și pe bancă. Eu îți dau drumul pentru că sunt situații de omenie, lasă-l încolo de fotbal. Dar omenia e să îți ții și cuvântul, să vii când zici. ‘Domne, plec, mă întorc luni’. I-am zis: ‘Bine, mă, vino marți, că nu e problemă’. Zi, mă: ‘Marți m-am îmbătat, vin miercuri’. Dar vii tocmai joi seară? Cine suntem, proștii tăi? Joacă mai bine Joao Paulo decât el", a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Risto Radunovic (33 de ani) a jucat în 35 de meciuri din acest sezon, a marcat două goluri și a oferit șase pase decisive. Muntenegreanul este la doar un cartonaș galben distanță de o suspendare de un meci în campionat.