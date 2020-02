BREAKING NEWS | Decizie de ultima ora a lui Morutan dupa ce Becali l-a facut PRAF! Ce s-a intamplat cu 'masina de peste' in valoare de 100 000 de euro

Olimpiu Morutan si-a vandut masina.

Dupa ce a fost criticat de Gigi Becali pentru achizitia extravaganta pe care a facut-o, Morutan a luat o decizie drastica. Si-a vandut BMW-ul seria 8 in valoare de 100.000 de euro.

Potrivit fanatik, masina a ajuns in posesia impresarului sau, Florin Vulturar.

"Bai, Morutan, iti iei masina de 100.000? De la masina n-ai jucat! Ce esti, ma, peste? N-ai ce sa faci, asta e caracterul lor. Ne-a fost frica!", spunea Gigi Becali dupa meciul CFR Cluj - FCSB 1-0.

"Am vazut, nu e nicio problema, masina nu a fost 100.000 de euro, impresarul meu s-a ocupat de asta. Sa stiti ca nu dorm in masina, am o casa si vreau sa imi mai iau si altceva. Nu ma intereseaza ce se spune, vreau sa ajung si eu fotbalist", a fost reactia lui Olimpiu Morutan.

Adrian Mutu a sarit in apararea jucatorului. Actualul selectioner al nationalei U21 spune ca Morutan este un baiat echilibrat si atat timp cat a muncit pentru banii respectivi, nu este nicio problema in a avea o astfel de masina:

"Cat timp ramai cu picioarele pe pamant... Olimpiu mi se pare ca e un baiat care n-are probleme in privinta asta. E un tanar de 21 de ani, nu vad de ce n-ar avea voie sa-si ia o masina de 100 000 de euro din banii pe care i-a muncit. E un baiat echilibrat, am inteles ca are si niste investitii, bravo lui!", a spus Adrian Mutu la PRO X.