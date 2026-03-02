FCSB a țintit locul 1, în campionatul intern, și în acest sezon. Și l-a luat deja, cu o etapă înainte de terminarea sezonului regulat. Doar că, spre disperarea roș-albaștrilor, vorbim despre locul 1 din... play-out!

Sport.ro a arătat aici prima consecință concretă a acestei situații. Care supune formația bucureșteană la o umilință fotbalistică. Și, în timp, daunele provocate de retrogradarea FCSB-ului, în play-out, se vor înmulți. Pentru că, în mod cert, vor fi și pierderi financiare. Asta deoarece, interesul suporterilor pentru partidele din play-out va fi mult mai mic. Așadar, încasările din vânzarea biletelor vor scădea drastic. Iar dacă FCSB va rata și accederea în preliminariile Conference League – trebuie să treacă de două baraje interne -, atunci dezastrul financiar va lua proporții.

Gigi Becali anunță primele concedieri

În acest context, patronul Gigi Becali a anunțat primele măsuri, în cadrul intervenției sale la Prima Sport. Și, așa cum era de așteptat, decontul ratării play-off-ului va ajunge și la jucători.

„Sunt vreo trei jucători, poate chiar patru, de care... nu că ne despărţim, că respectăm contractul, dar care rămân acolo (n.r. – în afara lotului). Trebuie întărită echipa în atac. În laterale şi în atac. Apoi, ne trebuie un fundaș, un mijlocaş. O să vedeţi ce mijlocaş aduc. Aduc eu acum! Dar nu aduc eu, fac selecţie cu oameni care se pricep la fotbal“, a promis Becali.

Ultima parte a declarației sale, despre campania de achiziții care va urma, vine în completarea mărturisirii pe care a făcut-o, în premieră, după cum Sport.ro a arătat aici.