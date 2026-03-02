La FCSB, fotbalul e un „Las Fierbinți” aproape continuu. Becali e un Celentano treaz, cu aceleași idei năstrușnice ca personajul din film, care e beat continuu. La Becali, e vorba de o beție a aroganței și a trufiei. O caterincă și o șmecherie la adresa tuturor, o lipsă de respect permanentă.

Și dacă așa e patronul, cum să fie și jucătorii? Unii dintre ei. Pe Olaru l-am reținut în campionatul ăsta mai mult tăvălindu-se decât jucând. La Ngezana mi-au rămas în memorie șuvițele împletite în gafele nenumărate. Tănase e un glob-trotter în jurul terenului, doar că acesta nu e rotund, ci dreptunghiular. S-a remarcat în special pentru declarațiile de după meci, exact la ce stă bine și patronul, decât prin jocul prestat. Bîrligea e fotbalist, dar s-a săturat și el să tot fie schimbat aiurea și a răbufnit uneori. A jucat pe final de sezon regulat mai mult din frustrare, și nu de plăcere. Crețu e cu tumbele. Miculescu e puternic și atât.

Singurii jucători profesioniști din lot sunt Radunovici și Cisotti, constanți și cu gândul la fotbal aproape meci de meci, cu sincopele de rigoare, dar puține.

De stafful tehnic, ce să mai zic? Când accepți să fii manevrat permanent, când ești antrenor doar la antrenamente, n-ai cum să fii luat în serios.