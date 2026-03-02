OPINIE Eșecul FCSB sau când iei fotbalul la mișto

Eșecul FCSB sau când iei fotbalul la mișto Superliga
Florin Caramavrov
Caramavrov analizează ratarea calificării în play-off a campioanei României.

FCSB
La FCSB, fotbalul e un „Las Fierbinți” aproape continuu. Becali e un Celentano treaz, cu aceleași idei năstrușnice ca personajul din film, care e beat continuu. La Becali, e vorba de o beție a aroganței și a trufiei. O caterincă și o șmecherie la adresa tuturor, o lipsă de respect permanentă.

Și dacă așa e patronul, cum să fie și jucătorii? Unii dintre ei. Pe Olaru l-am reținut în campionatul ăsta mai mult tăvălindu-se decât jucând. La Ngezana mi-au rămas în memorie șuvițele împletite în gafele nenumărate. Tănase e un glob-trotter în jurul terenului, doar că acesta nu e rotund, ci dreptunghiular. S-a remarcat în special pentru declarațiile de după meci, exact la ce stă bine și patronul, decât prin jocul prestat. Bîrligea e fotbalist, dar s-a săturat și el să tot fie schimbat aiurea și a răbufnit uneori. A jucat pe final de sezon regulat mai mult din frustrare, și nu de plăcere. Crețu e cu tumbele. Miculescu e puternic și atât.

Singurii jucători profesioniști din lot sunt Radunovici și Cisotti, constanți și cu gândul la fotbal aproape meci de meci, cu sincopele de rigoare, dar puține.

De stafful tehnic, ce să mai zic? Când accepți să fii manevrat permanent, când ești antrenor doar la antrenamente, n-ai cum să fii luat în serios.

O mitralieră de împroșcat venin

Iar staff administrativ, de unde? Managerul sau ce-o fi el, e mai mult analist tv și o mitralieră de împroșcat venin. Scouting nu există, ce să ne mai gândim la marketing sau la relația cu fanii? Zero.

FCSB n-a meritat să se califice în play-off. Trebuie să privim prestația echipei per ansamblul campioantului, iar aceasta a fost de multe ori lamentabilă, de râs. Cred că a fost vorba și de un afront al jucătorilor în primele 20 și ceva de etape. Tu îți bați joc de noi, atunci ne batem și noi joc de fotbal. Degeaba au încercat să dreagă busuiocul în ultimele meciuri, nu au mai putut să reclădească tot ce dărâmaseră.

Anul ăsta au avut și neșansa ca mai mulți adversari să se ia în serios, să se organizeze mai bine, iar la meciurile cu FCSB să simtă momentele de rătăcire ale jucătorilor lui Becali și să câștige aceste meciuri, vezi FC Argeș, care a bătut-o de două ori pe campioană. Sau Craiova, care i-a retezat la retur șansele de play-off. Și mai sunt și altele care i-au administrat bătăi dureroase, precum codașa Metaloglobus.

În concluzie, e o necalificare logică, dacă privim toate aspectele care au dus aici, de la jucători ieșiți din formă sau chiar lipsiți de valoare, la antrenori recitatori de poezii, până la staff administrativ inexistent și la patron star de televiziune într-o telenovelă de prost gust.

Așa că nu mai dați vina pe nu știu ce arbitru sau pe nu știu ce conspirație. Vinovații sunt în interior.

