Atac cu talpa la Gigi Becali: „Dacă vrei să faci tu echipa, nu mai pune antrenor!”

Ionut Stoica
Patronul de la FCSB, tras de urechi de un fost atacant al echipei bucureștene.

Gregory Tade a vorbit fără rețineri într-un interviu acordat pentru Sport.ro și l-a criticat direct pe Gigi Becali, pe care îl consideră principalul motiv al despărțirii sale de FCSB.

Atacantul francez, ajuns la 39 de ani, a rezistat doar un sezon la București, după transferul din vara lui 2015 de la CFR Cluj. 

Deși a strâns 37 de meciuri și șapte goluri în tricoul roș-albaștrilor, Tade susține că implicarea patronului în deciziile tehnice a făcut imposibilă continuitatea.

„Dacă ești patron și vrei să faci tu echipa, atunci nu mai pune antrenor, fii tu antrenor. Dar nu ai curaj, pentru că știi că nu ești bun", a declarat Tade pentru Sport.ro.

Francezul afirmă că prezența lui Becali în vestiar și intervențiile constante peste stafful tehnic au cântărit decisiv în plecarea sa.

Transferat pentru 500.000 de euro, atacantul a fost lăsat să plece gratis după doar un an, ajungând în Qatar, la Qatar SC.

Cele mai bune cifre din România le-a avut însă la CFR Cluj, unde a marcat 23 de goluri în 57 de meciuri și a devenit golgheterul Ligii 1 în sezonul 2014/2015.

