Gregory Tade a vorbit fără rețineri într-un interviu acordat pentru Sport.ro și l-a criticat direct pe Gigi Becali, pe care îl consideră principalul motiv al despărțirii sale de FCSB.

Atacantul francez, ajuns la 39 de ani, a rezistat doar un sezon la București, după transferul din vara lui 2015 de la CFR Cluj.

Atac cu talpa la Gigi Becali: „Dacă vrei să faci tu echipa, nu mai pune antrenor!”

Deși a strâns 37 de meciuri și șapte goluri în tricoul roș-albaștrilor, Tade susține că implicarea patronului în deciziile tehnice a făcut imposibilă continuitatea.

„Dacă ești patron și vrei să faci tu echipa, atunci nu mai pune antrenor, fii tu antrenor. Dar nu ai curaj, pentru că știi că nu ești bun”, a declarat Tade pentru Sport.ro.

Francezul afirmă că prezența lui Becali în vestiar și intervențiile constante peste stafful tehnic au cântărit decisiv în plecarea sa.