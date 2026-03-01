Risto Radunovic a fost exclus din primul „11” pentru meciul din această seară cu UTA Arad și amendat cu 20.000 de euro, după ce a revenit cu trei zile întârziere din învoirea primită.

Fundașul muntenegrean în vârstă de 33 de ani a primit acordul conducerii de a părăsi echipa săptămâna trecută, pentru a fi alături de soția sa la nașterea copilului lor. Înțelegerea inițială prevedea ca jucătorul să revină luni la București pentru a intra în programul normal de pregătire. Cu toate acestea, Radunovic s-a întors abia joi seară, ratând astfel antrenamentele premergătoare partidei.

În urma acestei abateri disciplinare, staff-ul tehnic l-a titularizat pe Joao Paulo în flancul stâng al defensivei pentru duelul programat de la ora 21:00, lăsându-l pe muntenegrean pe banca de rezerve.

Cum arată echipa de start a FCSB-ului

FCSB: M. Popa - Crețu, Duarte, Graovac, Paulo - Lixandru, Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea