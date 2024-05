Beznă la Galați! A căzut nocturna la Oțelul - Botoșani. Ce spune regulamentul

Cu câteva minute înaintea de începerea meciului, nocturna stadionului "Oțelul" din Galați a căzut, ceea ce poate împiedica startul meciului. Dacă problema nu se va rezolva în maxim o oră de când ar fi fost programat inițial meciul, Oțelul poate pierde la masa verde, iar cei de la FC Botoșani se poate salva direct, fără să mai fie nevoiți joace meciul.

Ce spune regulamentul FRF

"Neînceperea sau oprirea jocului datorată nefuncţionării sau funcţionării necorespunzătoare a instalaţiei de nocturnă, se sancţionează cu pierderea jocului prin forfait, dacă nu s-a remediat defecţiunea în maxim 60 de minute"

”La jocurile oficiale programate în nocturnă care nu pot începe sau nu mai pot continua din cauza nefuncţionării, întreruperii funcţionării, respectiv funcţionării necorespunzătoare a instalaţiei de nocturnă, arbitrul meciului va acorda un termen de maxim 60 de minute pentru solutionarea problemei si pentru reluarea jocului.

Termenul de 60 de minute va fi acordat o singura data in timpul unui joc si va curge de la ora de începere (dacă jocul nu aputut începe), respectiv, din momentul în care arbitrul a întrerupt jocul şi dupa ce va comunica delegaţilor şi căpitanilor ambelor echipe, că jocul nu mai poate continua pentru cauzele arătate anterior. In situatia in care jocurile nu pot să înceapă sau să fie reluate în termenul de maxim 60 de minute de la ora oficială de începere, respectiv, de la momentul întreruperii, arbitrul va decide oprirea definitivă a meciului si va consemna situatia de fapt in raportul de arbitraj, urmand a fi aplicate sanctiuni”, se regăsește în Regulamentului Disciplinar FRF.

Clasamentul play-out-ului din Superliga României