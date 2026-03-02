După ce echipa roș-albastră nu a reușit să se califice în primele șase formații ale SuperLigii în actualul sezon, finanțatorul clubului a decis să facă modificări importante la nivelul conducerii. Ținta principală a omului de afaceri pentru postul de manager general este chiar finul său, Mirel Rădoi. Cei doi au mai colaborat din punct de vedere profesional în anul 2015, când fostul căpitan a pregătit echipa timp de 29 de meciuri, înregistrând 13 victorii, 7 remize și 9 înfrângeri, înainte de a părăsi banca tehnică după doar șase luni.

Ruptura profesională dintre naș și fin

Relația legată de fotbal dintre cei doi a avut de suferit după experiența din urmă cu 11 ani. Într-un interviu acordat publicației GSP în anul 2023, Rădoi a explicat detaliat de ce refuză din start o eventuală ofertă din partea campioanei României, subliniind că stilul de management al patronului nu se va modifica.

„Discuțiile au fost altele când am venit eu. Am plănuit că, în momentul în care era nemulțumit, Becali să vină și să-mi spună, nu să înceapă să aibă discuții cu alte persoane sau să vină să facă discuția care a provocat plecarea mea. Nu aș mai avea încredere, pentru că s-a întâmplat o dată cu nașul lui, cu Gică Hagi, și o dată cu finul lui, cu mine.

Atunci, dacă s-a întâmplat de două ori, nu mă aștept la altceva a treia oară. E clar că nu se va schimba niciodată. Atunci de ce să ne mai certăm încă o dată, după ce ne-a trebuit nu știu cât timp să ne împăcăm? Probabil că ușa este închisă de ambele părți, și din partea mea, și din partea lui, că a văzut că…”, spunea Mirel Rădoi în 2023, potrivit sursei de mai sus.