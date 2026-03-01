Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit programul etapei #30 din Superliga, ultima din sezonul regulat, imediat după Dinamo - FC Argeș 0-1.

Victoria piteștenilor a trimis-o definitiv pe FCSB în play-out. FC Argeș a ajuns la 49 de puncte, în timp ce roș-albaștrii au 43, cu un meci în minus.

Chiar dacă FCSB ar câștiga tot până la final, iar Argeș ar pierde cu Unirea Slobozia, clasamentul la egalitate ar avantaja echipa din Trivale, care s-a impus în ambele dueluri directe.

LPF a așteptat finalul partidei de pe Arena Națională pentru a definitiva programarea. Dacă FC Argeș nu ar fi câștigat, meciul piteștenilor ar fi fost stabilit la aceeași oră cu cel al FCSB.

Când se joacă FCSB - U Cluj și derby-urile rundei

FCSB va evolua sâmbătă, 7 martie, de la ora 20:00, pe teren propriu, contra lui U Cluj. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

În aceeași rundă, Rapid - Universitatea Craiova se joacă duminică, 8 martie, de la 20:00, iar CFR Cluj - Dinamo este programat luni, 9 martie, de la ora 20:00.

Programul complet al etapei 30:

Vineri, 6 martie

Ora 19.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - Farul Constanța

Sâmbătă, 7 martie

Ora 14.30 FC Metaloglobus București - UTA Arad

Ora 17.00 FC Botoșani - Petrolul Ploiești

Ora 20.00 FCSB - Universitatea Cluj

Duminică, 8 martie

Ora 14.30 Oțelul Galați - FC Hermannstadt

Ora 17.00 FC Argeș - Unirea Slobozia

Ora 20.00 FC Rapid - Universitatea Craiova

Luni, 9 martie