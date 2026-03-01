Echipa pregătită de Elias Charalambous va evolua în play-out, după ce FC Argeș a învins-o cu 1-0 pe Dinamo sâmbătă seară. E prima dată în istorie când FCSB va juca în play-out de când există formatul play-off/play-out în Superliga României.

Gigi Becali aruncă bomba după ce FCSB a ratat play-off-ul! Prima măsură anunțată de patron

Gigi Becali a intervenit în direct la televiziunea Prima Sport și a dezvăluit că nu o să dea oameni afară după ce FCSB a ratat play-off-ul, dar va încerca să întărească staff-ul tehnic și există o șansă să aducă un manager general.

”În primul rând, saturația jucătorilor. Domne, suntem campioni, jucăm la mișto. Nu se explică să te bată Metaloglobus, îi felicit pe argeșeni. Așa se dă război dacă vrei să joci fotbal. Oamenii ne-au bătut de două ori, meritau în fața noastră. O echipă care te bate de două ori merită să fie în play-off.

Trebuie luate măsuri și din punct de vedere tehnic. Nu că dăm oameni afară, nu la asta mă refer. Întârit staff-ul tehnic, adus scouteri. Nu sunt hotărât sută la sută ce fac, dar cu siguranță se va adăuga la staff-ul tehnic ceva, probabil un manager general, să vedem, cineva care să cunoască jucători. Nu pot să aduc eu jucători în permanență, dacă aduc mă costă două milioane Alibec și Politic”, a spus Gigi Becali.

Programul complet al etapei 30

Vineri, 6 martie

Ora 19.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - Farul Constanța

Sâmbătă, 7 martie

Ora 14.30 FC Metaloglobus București - UTA Arad

Ora 17.00 FC Botoșani - Petrolul Ploiești

Ora 20.00 FCSB - Universitatea Cluj

Duminică, 8 martie

Ora 14.30 Oțelul Galați - FC Hermannstadt

Ora 17.00 FC Argeș - Unirea Slobozia

Ora 20.00 FC Rapid - Universitatea Craiova

Luni, 9 martie