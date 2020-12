Badea le da din nou sperante dinamovistilor: "S-a discutat cu jucatorii!" De ce a dat bani la echipa si ce spune despre o revenire in Stefan cel Mare

Nicolae Badea inca mai detine 7 procente din actiunile clubului din Stefan cel Mare.

Fostul presedinte al clubului alb-rosu a vorbit despre situatia dificila prin care trece Dinamo si a dat de inteles ca este posibil ca fotbalistii dinamovisti sa nu paraseasca totusi echipa in aceasta iarna din cauza problemelor financiare, asa cum s-a vehiculat.

Nicolae Badea a dezvaluit ca actualilor jucatori li s-a propus o reesalonare a datoriilor pe care clubul le are catre ei.

Totodata, omul de afaceri in varsta de 72 de ani a exclus posibilitatea unei reveniri la Dinamo si a explicat ca ajutorul financiar pe care l-a acordat clubului in ultima perioada se datoreaza solidaritatii pe care o simte fata de suporterii dinamovisti.

"Ce va pot spune este ca s-a discutat cu jucatorii reesalonarea restantelor salariale pe care clubul le are catre ei.

Atata vreme cat Dinamo are un actionar majoritar nu ma voi implica mai mult decat am facut-o pana acum. Am mai spus-o, daca am dat niste bani, totul e din postura de fan Dinamo si din solidaritate cu suporterii din DDB.

Fanii din DDB care au contribuit cu bani detin si creante in club. Dinamo traieste astazi prin efortul minunat al celor 12 mii de suporteri cotizanti. O miscare nascuta, culmea, la un meci al Stelei cu Manchester City.

Dinamo este o societate. Si ca in orice societate, conducatorii vin si pleaca. Mult mai importanti, in cazul nostru, al unui club de fotbal, sunt suporterii. Ei raman intotdeauna alaturi de club. Iar ai lui Dinamo, ma repet, sunt formidabili", a spus Badea potrivit Gazetei Sporturilor.

In perioada in care Nicolae Badea a ocupat functia de presedinte al Consiliului de Administratie al clubului, Dinamo a reusit sa castige 4 titluri in Liga 1, 6 Cupe ale Romanei si doua Supercupe.