Ei sunt cei mai buni fotbalisti din Liga 1! Surprize uriase la CFR si Craiova si cifre IMPRESIONANTE pentru vedetele FCSB-ului

Fotbalul din Romania a luat o scurta pauza dupa un an foarte dificil din toate punctele de vedere.

Pandemia de coronavirus a dat peste cap planurile tuturor cluburilor din Liga 1, multe meciuri fiind amanate, iar anumite echipe au fost nevoite sa se prezinte la meciuri fara mai multi jucatori importanti.

In acest context, la final de an se pot observa cateva surprize importante in ceea ce priveste statisticile anumitor fotbalisti de la cluburile importante din Liga 1, conform cifrelor InStat.

Spre exemplu, la campioana CFR Cluj cel mai bun fotbalist in 2020, potrivit cifrelor InStat, a fost Denis Ciobotariu, care si-a facut aparitia in echipa clujeana mai mult datorita faptului ca este eligibil pentru regula U21. Pe locurile doi si trei in echipa clujeana se situeaza veteranii Ciprian Deac si Mario Camora.

De asemenea, la Universitatea Craiova cele mai bune statistici sunt detinute de Elvir Koljic, fotbalist care nu a mai jucat niciun minut de la inceputul lunii octombrie, din cauza unei accidentari foarte grave in meciul cu Poli Iasi. Atacantul bosniac este urmat de Nicusor Bancu si Mihai Balasa.

Totodata, la FCSB pe locul doi in acest top se afla tot un fotbalist care a evoluat putin in acest sezon, Florinel Coman. Pe de alta parte insa, cele mai bune cifre din echipa ros-albastra le detine, deloc surprinzator, Dennis Man.

De altfel, Man este, conform acestui top, cel mai bun fotbalist din Liga 1 in acest tur al sezonului regulat. Fotbalistul de 22 de ani a reusit sa inscrie 12 goluri in 14 meciuri in acest sezon si are un index de 327.

FCSB este cea mai performanta echipa din Romania, intrucat este singura cu 3 fotbalisti care au un index in jurul valorii de 300. Pe langa Man, Florinel Coman are un index de 309, iar Olimpiu Morutan 294.

La nivel european, un index de peste 300 este considerat unul foarte ridicat.

La Dinamo, fotbalistul cu cele mai bune cifre este Borja Valle, care a parasit clubul deja de o luna, inregistrand un index de 265. El este urmat de Diego Fabbrini cu 256 si de Paul Anton cu 254.